Wenige Monate später schlug der Hundehasser erneut zu. Eine Tibet-Spaniel-Hündin und ein Riesenschnauzer msusten sterben. Beide wiesen Anzeichen von Vergiftung auf. Peter A. und seine Frau sahen sich als Opfer eines gezielten Anschlags. Abgesehen vom Nachbarshund, der sich häufig auf dem Grundstück herumtrieb, waren einzig ihre Tiere betroffen. Dies obwohl es in der Nachbarschaft viele Hunde gibt.

Die Hausbesitzer errichteten in der Folge einen hohen Zaun rund um das Grundstück und installierten Überwachungskameras, wie der «Blick» schreibt. Der Täter wurde nie ausfindig gemacht.

Hegte jemand einen Groll gegen ihn? Gibt es womöglich einen Zusammenhang mit der Explosion vom Sonntagmorgen? Noch ist die Ursache völlig unklar. Fest steht lediglich, dass das Haus weder über Gasanschluss noch Ölheizung verfügte.

Die Klärung wird wohl einige Zeit in Anspruch nehmen. Denn die Wucht der Explosion war so gross, dass die Brandruine droht einzustürzen. «Wir ermitteln in alle Richtungen», sagte Kapo-Sprecherin Marianne Koch am Sonntag auf Anfrage. (cze)