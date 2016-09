Der VAOF hat doppelt Glück im Unglück. Zum einen macht er zweimal täglich ein Back-up; es gehen also nicht viele Daten verloren. Zum anderen sind keine hochsensiblen Daten darunter, ohne die der Weiterbetrieb nicht oder nur schwer möglich wäre. «Bei Finanzinstituten ist das anders», glaubt der VAOF-Geschäftsführer. Rotzetter schüttelt den Kopf. «Es ist krass, wie gut die Cyberattacken heutzutage sind.» Bislang sei er davon ausgegangen, dass man solche Infiltrationsmails am schlechten Deutsch erkenne oder an einer ungewöhnlichen Mailadresse. «Bei dieser Mail jedoch sah alles nach einer echten Bewerbung aus.»

Das verräterische Ausrufezeichen

Im Nachhinein weiss Rotzetter: An einem Detail hätte er erkennen können, dass es sich nicht um ein reines Textdokument handelt – am Ausrufezeichen im Icon des Word-Dokumentes. So kennzeichnet Word Dateien, in denen Makros oder Codes gespeichert sind. «Wenn man es nicht weiss, beachtet man das Ausrufezeichen gar nicht.»