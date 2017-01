Der Kanton investiert massiv ins Strassennetz im Fricktal: Allein in diesem Jahr startet er fünf Neubau-Strassenprojekte in zweistelliger Millionenhöhe. Hinzu kommen sieben grössere Unterhaltsprojekte, die ebenfalls in die Millionen gehen. Dies zeigt ein Blick ins Bauprogramm 2017, das der Kanton am Mittwoch veröffentlicht hat.

Auffallend dabei: Alle grossen Neubau-Projekte befinden sich diesmal im unteren Fricktal. Umgekehrt formuliert: Die beiden Haupt-Problempunkte im oberen Fricktal, die Kaistenbergstrasse und die Staustrasse, pardon: die Baslerstrasse in Laufenburg, sind nicht dabei.

Viele Gemeinden nutzen die Gunst der Bau-Stunde und erneuern gleichzeitig mit der Strassensanierung oder dem Strassenausbau ihre Werkleitungen oder werten, wie es Magden mit dem Lindenplatz tut, zugleich ihr Dorfzentrum auf. Diese Kosten sind in den Baukosten nicht berücksichtigt; die Gemeinden müssen sie voll tragen. Auch am Ausbau der Kantonsstrassen müssen sich die Kommunen – zumindest im Innerortsbereich – finanziell beteiligen. Die grössten Projekte im Überblick:

Mit rund sechs Millionen Franken reinen Baukosten schlägt die Sanierung der Kantonsstrasse in Kaiseraugst zu Buche. Rund 50 Prozent der Bauarbeiten sind hier nach Angaben von Sibylle Hunziker, Sektionsleiterin Strassen 1 beim Kanton, realisiert. Bauende ist Ende Jahr.

Vorwärts geht es auch in Rheinfelden: Die Sanierung der Kantonsstrasse durch Rheinfelden geht in die nächste Etappe. Unter anderem wird die Lichtsignalanlage beim ehemaligen Coop ersetzt. Die neue Anlage dürfte bis Ende März realisiert sein. Zudem wird der Belag auf einem Teil der Zürcherstrasse ersetzt. Hier beträgt die Bauzeit rund vier Monate, die Kosten belaufen sich auf 700 000 Franken.

Rund fünf Millionen Franken kosten die Sanierung und der Gehwegausbau in Mumpf. Hinzu kommen Baunebenkosten wie Honorare und Landerwerbszahlungen. Gebaut wird ab Dorfmitte bis zum Dorfende Richtung Möhlin. «Das Landerwerbsverfahren ist noch nicht abgeschlossen», sagt Hunziker. Baubeginn ist voraussichtlich im Herbst. Der Kanton rechnet mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren.

In Mumpf wird im Frühsommer bei der Einmündung Rheinweg zudem eine Lärmschutzwand realisiert. Für die Erstellung rechnet der Kanton mit einer Bauzeit von sechs Monaten.

In Magden muss die Wintersingerstrasse saniert werden. Auch hier ist das Landerwerbsverfahren noch nicht abgeschlossen. Hunziker rechnet damit, dass die Baumaschinen im Herbst auffahren können. Von da an wird rund zwei Jahre gebaut. Die reinen Baukosten beziffert Hunziker mit rund vier Millionen Franken. Die Gemeinde wird gleichzeitig weitere zwei Millionen Franken in den Ersatz der Dornhofbrücke, die erwähnte Aufwertung des Lindenplatzes, die Anpassung der Gemeindestrassen, die Erneuerung der Strassenbeleuchtung, den Ersatz der Wasserleitung und die Sanierung der Kanalisation investieren.

1,5 Millionen Franken kostet die dritte Bauetappe in Wegenstetten. Die Kantonsstrasse wird im Bereich «Talmatt» saniert und der Gehweg ausgebaut. Auch hier rechnet Hunziker mit einem Beginn der rund zweijährigen Bauarbeiten im Herbst; das Landerwerbsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Im Bereich «baulicher Unterhalt» stehen in diesem Jahr Projekte auf den Strecken Eiken–Kaisten, Eiken–Schupfart, Hornussen–Zeihen und in Kaiseraugst und Mumpf an.