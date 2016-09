Die drei Serben waren am Montag in einem Auto mit österreichischen Kennzeichen unterwegs, teilt die Grenzwachtregion Basel am Donnerstag mit. Als sie den Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn überqueren wollten, wurden sie von Grenzwächtern angehalten und kontrolliert.

Zu Besuch in Zürich

Die Männer mit Wohnsitz in Österreich und Deutschland gaben an, einen Bekannten in Zürich besuchen zu wollen. Weitere Angaben konnten sie laut Grenzwachtregion Basel nicht machen.

Als die drei Serben genauer überprüft wurden, stellte sich heraus, dass einer der Männer von mehreren ausländischen Behörden international gesucht wird. Der 42-jährige Beifahrer ist unter anderem auch wegen Betrugs zur Verhaftung ausgeschrieben.

Alle drei Männer sowie das Fahrzeug wurden der Kantonspolizei Aargau für weitere Abklärungen übergeben.