Eine Leidenschaft von A. war das Tätowieren; er führte im Haus ein Tattoo-Studio. Mitgewirkt hat er zudem im Samariterverein. Eine Samariterin, die namentlich nicht erwähnt sein will, erlebte ihn als ruhigen Zeitgenossen, der nie prahlte. «Er nahm zwar nicht an jeder Samariterübung teil, aber wenn er da war, erlebte ich ihn als offen und sympathisch.»

Auch Gemeindeammann Mario Hüsler kannte A. nur flüchtig. «Man sah ihn selten im Dorf oder der Beiz.» Ab und an hätten sich ihre Wege im Laden gekreuzt, so Hüsler. «Dann haben wir uns natürlich gegrüsst. Zu einem längeren Gespräch kam es aber nie.»

Ursache ist unklar

Hüsler, der etwas ausserhalb des Dorfkerns wohnt, bekam die Explosion nicht mit. Da er das Handy über Nacht in die Ladestation im Wohnzimmer gestellt hatte, hörte er den ersten Anruf von der Feuerwehr nicht. Als Hüsler dann um sieben Uhr auf dem Brandplatz eintraf, war der Brand bereits gelöscht. «Die Bilder, die sich mir boten, waren schockierend», sagt Hüsler. Er redete auch mit Nachbarn. «Niemand konnte begreifen, dass so etwas passieren konnte.» Was zur Explosion geführt hat, «kann ich mir nicht erklären. Das ist nun Sache der Ermittlungen». Es sei «einfach nur tragisch», was hier passiert sei, so Hüsler.