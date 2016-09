Zwischen Sommer- und Herbstferien erhielt die Oberstufen-Schule Frick Besuch aus Japan: Für zwei Wochen haben sich fünf Jugendliche der Deutschen Schule Tokyo Yokohama in Frick eingefunden, um die Kinder aus Frick und der näheren Umgebung im Rahmen eines Schüleraustauschs kennenzulernen.

Initiiert wurde der Austausch von Noel Frei, einem Schweizer Lehrer der Deutschen Schule Tokyo Yokohama in Japan. Er arbeitet dort seit zwei Jahren unter anderem als Lehrer für 24 Kinder, die einen Schweizer Hintergrund haben.

Viele seiner Schülerinnen und Schüler haben bisher keinen oder kaum Bezug zur Schweiz. In ganz seltenen Fällen findet ein regelmässiger Besuch in der Schweiz statt. Dies war für ihn Anlass genug, die Oberstufe Frick anzufragen, ob sie für einen Schüleraustausch zu begeistern wäre.

Keine Verständigungsprobleme

Bei den Lehrpersonen der vierten Sekundar- und Realklasse ist er mit seiner Idee auf offene Ohren gestossen. Als die Idee in den Klassen vorgestellt wurde, waren viele davon begeistert. Es meldeten sich mehr Gastfamilien, als benötigt wurden. Die fünf Schülerinnen und Schüler aus Japan, die schliesslich die Schweiz besucht haben, genossen die andere schulische Kultur.

Da sie alle Deutsch konnten, war die Verständigung mit den Gasteltern und den Fricktaler Jugendlichen von Anfang an kein Problem. Von allen beteiligten Schülerinnen und Schülern sowie der Eltern wurde der Besuch als gelungen und gewinnbringend eingestuft.

Der Höhepunkt für einige Schülerinnen und Schüler aus Frick steht aber erst noch bevor, nämlich dann, wenn sich eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen zur Zeit der Kirschblüte im April 2017 auf den Weg nach Tokyo zum Gegenbesuch begibt, der Stadt mit dem grössten Ballungsgebiet der Welt und etwa 37,5 Millionen Einwohnern.

Wiederholung denkbar

Wenn die Erfahrungen in Fernost ebenso positiv sind wie in Frick, will die Schule prüfen, ob ein regelmässiger Schüleraustausch mit der deutschen Schule in Tokyo Yokohama umsetzbar ist.

Aus Sicht der Schule ist ein Austausch für Schülerinnen und Schüler immer ein besonderes Ereignis und ein bedeutsamer Baustein innerhalb der Bildungs- und Erziehungsarbeit: «Unter anderem werden bei einem Schüleraustausch die emotionalen, sozialen und nicht zuletzt die fremdsprachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler gefördert. Das interkulturelle Lernen steht dabei absolut im Vordergrund.» (az)