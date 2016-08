Und das nächste Eidgenössische Schwingfest – Zug 2019 – haben Sie schon im Hinterkopf?

Überhaupt nicht. Aber ich möchte sicher noch weiter schwingen, bis ich 30 Jahre alt bin. In Zug werde ich 29 sein. Bis dahin gilt es, möglichst viel zu investieren. Sowohl in die Kraft als auch in die Technik. Das alles ist aber nur möglich, weil die ganze Familie hinter mir steht und mich unterstützt. Ihr bin ich sehr dankbar.