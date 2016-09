Michael Derrer ist ein Tausendsassa. Der 48-Jährige aus Rheinfelden ist Laienrichter, Justizdolmetscher, Hochschuldozent und Unternehmer. Er unterstützt Firmen, die in Rumänien, Polen, Russland oder der Ukraine Fuss fassen wollen. Er hat selbst einige Zeit in Rumänien gelebt, spricht fliessend Rumänisch und Russisch und hält sich rund die Hälfte des Jahres in einem der vier Länder auf.

Seit kurzem hat er sich eine weitere Aufgabe auf die Fahne geschrieben: Er klärt die Rumänen per Medienkampagne darüber auf, dass es sich nicht lohnt, in die Schweiz zu reisen, um Einbrüche zu verüben. Seine Botschaft: «Wer erwischt wird, kassiert happige Strafen.» Derrer ist, wenn man so will, ein Missionar. Einfach per Jet unterwegs.

Der Hintergrund seiner Aktion: Bei den Kriminaltouristen stehen die Rumänen an erster Stelle. «Mit ein Grund ist, dass viele Kriminaltouristen aus Rumänien ein völlig falsches Bild von der Schweiz haben. Ihnen wird zu Hause gesagt: ‹Die Schweiz hat eine zahnlose Justiz, da passiert dir nichts›.» Dem sei, «zum Glück», nicht so. Derrer befürwortet eine konsequente Bestrafung der Krimimaltouristen. Nur: «Damit durchbricht man das System nicht, denn die Bestraften erzählen zu Hause kaum, dass sie im Gefängnis sassen.»

Gut 30 Artikel erschienen

Diesen «Systemfehler» will er mit seiner Kampagne beheben, auch, um den nicht delinquierenden Rumänen zu zeigen, dass das Image ihres Landes in der Schweiz darunter leidet. In einer ersten Kampagnen-Runde konnte Derrer gut 30 Artikel und Interviews in rumänischen Zeitungen unterbringen, «auch in führenden Titeln», wie er betont. Das rumänische Aussenministerium hat ihn zudem bei einem Besuch aufgefordert, eine Eingabe für ein Projekt zu machen. Die Idee dazu hat Derrer bereits: Er will mit NGOs zusammenarbeiten, die im Milieu tätig sind, in dem er die potenziellen Verbrecher vermutet.