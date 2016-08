Die Laufenburger Kulturnacht ist für alle Kunstformen offen: Ob Musik, Malerei oder Tanz – es gibt keine Kategorie, die ausgeschlossen ist. Vor 12 Jahren von Roy Oppenheim gegründet, mit bisher 183 Teilnehmern, erfreut sie sich grosser Beliebtheit bei den Besuchern. Das Tolle an der Kulturnacht: Der Eintritt ist frei. Damit ist die ausgestellte Kunst und Kultur für jeden zugänglich und kann ohne viel Geld angesehen werden.

«Einmalige Vielfalt»

Für die Qualität des Programms sind die Teilnehmer vorwiegend selber verantwortlich. Dennoch steckt hinter dem grenzüberschreitenden Anlass ein grosser Aufwand, den ein sechsköpfiges Organisationsteam geschultert hat: Ursula Jutzi, Roland Kaufmann, Roland Köpfer, Roland Sens, Reto Weiss und Monika Wissler haben die Fäden gezogen. Sie sind überzeugt, dass die Kulturnacht wieder einen Volltreffer landen wird.

«Das wird zweifellos eine tolle Kulturnacht mit einem vielseitigen Programm», blickt Roland Kaufmann, zuständig für das Gedruckte, voraus. Und: «Es ist eine einmalige Vielfalt, die wir an der 12. Kulturnacht bieten können», so Kaufmann beim Pressegespräch in der Taverne zum Schiff.

Seit kurzem sind die Flyer gedruckt, sie fallen durch ein neues Design auf. Und natürlich durch ihren Inhalt: Ein Ortsplan von Laufenburg, auf dem alle Stationen übersichtlich eingetragen sind, sowie eine Liste mit sämtlichen Teilnehmern und kurzen Hinweisen auf ihre Angebote oder Aktivitäten. Schon auf dem Papier ist klar: Es wird viel los sein. Multikulti in schönster Form, von Vorführungen über Ausstellungen bis hin zu Lesungen ist fast alles dabei, was unter Kultur läuft.

Einige Kostproben: «Afri-Culture am Hochrhein» zeigt in der Marktgasse mit afrikanischen Bildern und Büchern Präsenz; der Verein «Sprachpanorama» geht mit einer Ausstellung in der Unteren Wasengasse dem Lesen nach; das Theater Wiwa führt in der «Kultschüür» Kurzszenen auf. In der Fluhgasse lockt die Schoggi-Werkstatt, im Rehmann-Museum sind Gesangseinlagen vom Chor «Vox Nova» aus Frick, im Restaurant Castillo indischer Gesang von Saghar Gill aus Pakistan zu hören. Claudio Ayala Pérez aus Eiken will Porträtzeichnungen erstellen, bei Edita Soldati dürfen die Kinder nach Herzenslust malen.

Tambouren auf der Brücke

Die Tambouren geben Platzkonzerte, die Ballettschule Luise Krey bietet Tanzvorführungen auf der Laufenbrücke. Dort zeigen ausserdem sechs Künstler aus Deutschland und der Schweiz ihre Werke. Den Laufenbrunnen ziert Marlen Miggler mit bunten Fischen, im Druidenhaus wird keltische Musik gespielt und im Atelier Fischergasse wird eine neue Ausstellung von Dora Freiermuth eröffnet. Schliesslich haben die Römer ihren Auftritt: Der Verein «Pro Römische Geschichte Laufenburg» zeigt im Alten Zeughaus, wie die Römer gelebt haben – Demonstrationen römischer Kampfformationen, Weihzeremonie und Wollverarbeitung inklusive.

Die 27 Stationen sind bequem zu Fuss erreichbar. Die Altstadt wird von 15 bis 24 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Laufenburger Kulturnacht: Samstag, 10. September, 15 bis 24 Uhr in derAltstadt