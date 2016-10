Die Nacht auf Freitag hat es für viele Fricker in sich. Oder besser: über sich. Zweieinhalb Stunden kreist ein Super-Puma der Schweizer Armee über dem Dorf und unterstützt die Polizei bei der Suche nach Personen, die ins Recycling-Center in Frick eingedrungen sind. Der Lärm ist in einigen Quartieren ohrenbetäubend und lässt nicht wenige an ein Weiterschlafen nicht denken.

Ihre Gedanken drehen sich derweil um eine Frage: Was ist da los? Zudem macht sich Verunsicherung breit. Auf Facebook suchen Einwohner nach Informationen. «Muss man sich Sorgen machen?», fragt eine Userin. «Leise ist es nicht und ein wenig flau im Magen ist mir schon.» Ihre Frage verhallt im Nirwana des Netzes, denn eine Antwort weiss niemand – und auch das Facebook- und das Twitter-Profil der Kantonspolizei bleiben stumm.

Am nächsten Morgen lüftet die Kantonspolizei den Schleier: Die Polizei fahndete zwischen 21 und 2 Uhr nach «mindestens zwei Personen», die ins Recycling-Center eingedrungen waren. Die Polizei vermutete die Täter in einem Waldstück und forderte deshalb den mit Nachtsichtgeräten ausgestatteten Super-Puma bei der Armee an. Dieser ist in Alpnach OW stationiert, steht rund um die Uhr in Bereitschaft und kann von den Polizeikorps zur Unterstützung aufgeboten werden; die Kosten trägt der Bund.