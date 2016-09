Vielfältig und unterhaltsam präsentierte sich die 12. Laufenburger Kulturnacht am Samstag. An 26 Stationen auf beiden Seiten des Rheins gab es viel zu sehen und hören. Musik, Tanz, Gesang, Lesungen, Theater, Skulpturen und Malerei ergaben zusammen einen bunten Strauss. Das Wetter spielte auch mit, weshalb in den Gassen der Altstädte bis Mitternacht Betrieb war.

Den Auftakt machte die offizielle Eröffnung auf der Laufenbrücke. Roland Kaufmann, Mitglied des Organisationskomitees, sagte: «Die Kulturnacht verbindet nicht nur zwei Länder, sondern öffnet auch die Grenzen für andere Kulturen.» Der Anlass halte ein «Feuerwerk an Kunst und Kultur bereit», fand Kaufmann, «die Kulturnacht ist eine Verführung von unseren fünf Sinnen».