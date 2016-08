Seit 118 Jahren existiert die Laufenburger Beck-Dynastie Maier. Sie ist gewachsen und hat auch ausserhalb von Laufenburg Filialen eröffnet. Im Fricktal könnte nun ein weiterer Laden in einer vierten Gemeinde hinzukommen, wie Roman Maier auf Anfrage bestätigt. «Uns wurde in Möhlin ein Standort empfohlen und wir haben die Ladenfläche reserviert», so Maier. Es handelt sich dabei um die ehemalige Migros an der Hauptstrasse neben der Rössli-Schüür.

Konzept erarbeiten

Allerdings: «Wir sind erst in der Konzept- und Planungsphase, noch ist nichts spruchreif», so Maier. Frühest möglicher Eröffnungstermin sei deshalb im Herbst oder Winter 2017. Kopfzerbrechen bereitet Roman Maier, dass es in Möhlin bereits Bäckereien gibt. «Das möchten wir bei unseren Ideen berücksichtigen und ein Konzept erarbeiten, das für eine Belebung sorgt, ohne die anderen Betriebe allzu stark zu konkurrenzieren.» Die ortsansässigen Bäckereien seien über Pläne der Bäckerei Maier informiert, so Roman Maier.

Er ist jedoch überzeugt, dass Möhlin als Wachstumsgemeinde das Potenzial für eine neue Filiale bietet. «Damit könnten wir uns im Fricktal weiter verankern», sagt er. Falls alles klappt und die Bäckerei Maier künftig auch in Möhlin ansässig ist, habe das keinen Einfluss auf die bereits bestehende Filiale in Zeiningen. «Wir wurden dort von der Kundschaft gut akzeptiert und behalten alles so bei», so Maier.

Verständnis in Laufenburg

«Gut akzeptiert» – diese Aussage gilt auch für Frick. Dort führt die Bäckerei Maier seit knapp einem Jahr eine Filiale in der umgebauten Migros. Das Geschäft sei gut frequentiert, so Maier. Dies galt am Ende nicht mehr für den Ur-Standort in Laufenburg. Schweren Herzens musste die Bäckerei Maier im Juli den Laden im Stammhaus an der Laufenburger Marktgasse schliessen, da er sich betriebswirtschaftlich nicht mehr rechnete.

«Unsere Kundschaft zeigte Verständnis für den Entscheid und hat sich bereits umgewöhnt», so Maier. Die Kunden aus der Altstadt besuchen nun das Café an der Baslerstrasse. Unmutsbekundungen oder Unverständnis habe er nicht gehört. «Es hatte sich aber auch abgezeichnet und wir konnten gezielt kommunizieren.»