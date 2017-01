Den Neujahrs-Apéro der Gemeinde begleiten der Männerchor und die Musikgesellschaft abwechselnd. 2017 war der Männerchor an der Reihe und mit ihm die aus Norwegen stammende Dirigentin. Als ausgebildete Sängerin mit Engagements in aller Welt hatte sie vor sechs Jahren, als sie die musikalische Leitung übernahm, frischen Wind in den Traditionsverein gebracht. Das war auch am Sonntagvormittag in der Mehrzweckhalle zu spüren, wo die Sänger unter anderem das Lied«Viva la musica» anstimmten.

Gemeindeammann Willy Schmid wünschte den Anwesenden ein gutes neues Jahr. In seinem Rückblick auf 2016 führte er aus, dass der Ausbau der Kantonsstrasse letztes Jahr hätte starten sollen. Durch Verzögerungen beim Landerwerb habe der Termin allerdings nicht eingehalten werden können. «Wir hoffen, dass mit den Arbeiten im Spätsommer 2017 begonnen werden kann.» Als abgeschlossene Projekte erwähnte Schmid die Sanierung und Erneuerung von Friedhof und Wasserversorgungs-Steuerung. Gemeinsam mit den Vereinen plane die Gemeinde den Bau eines neuen Mehrzweckgebäudes. Bis Ende Februar werden laut Schmid die Ergebnisse einer neuerlichen Untersuchung vorliegen, welche die Infrastruktur der bestehenden Mehrzweckhalle miteinbezieht. Der Gemeindeammann streifte auch das Thema Strassenbeleuchtung. Inzwischen sei, mit Ausnahme der Kantonsstrasse, durchweg auf LED umgerüstet.

2017 stehen Strassenbauvorhaben, die Mitwirkung an der Nutzungsplanungsrevision, die Errichtung des Mehrzweckgebäudes, der Einbau einer neuen Holzhackschnitzelheizung, der Ersatz der Wasserleitung Weidstrasse und der Hochwasserschutz auf der Agenda. «Wir haben als kleine Gemeinde nur beschränkte finanzielle Mittel, dennoch denke ich, dass wir alle zusammen die gesteckten Ziele erreichen können», sagte Schmid, der ankündigte, dass er und weitere Gemeinderäte bei den Wahlen am 24. September wieder antreten werden.

Nach Schmids Ansprache und weiteren zwei Liedern des Männerchores nutzten die Gäste die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, sich kennenzulernen und aufs neue Jahr anzustossen.