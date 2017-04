Für Joss kommt weder Bözen noch ein anderes Dorf im Tal als Standort infrage. «Unser Alleinstellungsmerkmal ist die hohe Wohnqualität», sagt er. «Da passt eine Deponie wie eine Faust aufs Auge.» Zumal die Erinnerung an jene Zeit, in welcher der gesamte Schwerverkehr durch das Dorf rollte, «noch in bester Erinnerung ist». Dass Joss nicht nur für sein Dorf denkt und spricht, liegt daran, dass sich Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen eine Fusion überlegen. «Wir müssen deshalb jetzt schon geschlossen und mit einer Stimme auftreten», fordert Joss.

Gefahr noch nicht gebannt

In Bözen wehrten sich 451 Personen gegen eine Deponie; in Ueken und Herznach waren es sogar 962 Personen. Wortführer war der Verein «Erhalt Buech» unter Präsident Max Sterchi. Auch er sagt: «Wir bleiben wachsam», denn: «Die Gefahr ist erst gebannt, wenn ein definitiver Entscheid in der Deponiefrage vorliegt.» Der Verein wird deshalb wohl nur auf «ruhend» gestellt – «damit wir sofort wieder aktiv werden können, sollte das ‹Buech› erneut als Standort ins Gespräch kommen.»

Ob einer der vier Standorte tatsächlich wieder ins Rennen geschickt wird, kann Christian Fricker, Präsident des Planungsverbandes Fricktal Regio, heute nicht sagen. «Sie stehen für mich derzeit nicht im Vordergrund», sagt Fricker, macht aber gleichzeitig klar: «Allein wegen des Widerstandes sind sie nicht vom Tisch. Wir rollen das Verfahren nun neu auf und gehen dies ergebnisoffen an.» Das heisst aber auch: «Die bisherigen Standorte werden ebenfalls nochmals diskutiert.» Zumal sie ja in einem aufwendigen Verfahren als die bestmöglichen taxiert wurden. Sterchi kontert: «Das ‹Buech› nochmals zu bringen, wäre politisch unklug, frech und arrogant.»