Franziska Bircher erinnert sich noch gut an Weihnachten in ihren Kindertagen. «Ich bin als ältestes von fünf Kindern auf einem Bauernbetrieb aufgewachsen», erzählt sie. An Heiligabend halfen die Kinder jeweils im Stall mit und verpassten das Christkind, das im Wohnhaus die Geschenke brachte, so um Haaresbreite. «Auf dem Rückweg ins Haus flatterte aber immer Engelshaar an den Büschen», so Bircher. Und auch wenn sie das Christkind natürlich nie gesehen hat, sagt sie heute: «Weihnachten war nie mehr so schön wie damals, als ich noch ans Christkind geglaubt habe.»

Sie blättert in einem Fotoalbum aus ihrer Kindheit. «Meine Mutter hat die Alben für mich und meine Geschwister gestaltet, oft hat sie zwischen Weihnachten und Neujahr die Zeit genutzt und Fotos eingeklebt», sagt sie, und hält bei einem Foto inne. Knapp drei Jahre alt ist die heutige Präsidentin des Gewerbevereins Region Frick-Laufenburg und Geschäftsführerin der Brogle AG Schreiner – Küchen in Wittnau auf dem Bild und sitzt unter einem mit roten Kugeln geschmückten Weihnachtsbaum.

Damals hat das Christkind zu Weihnachten gleich zwei Geschenke gebracht, die Franziska Bircher durchs Leben begleitet haben: ein geflochtenes Puppenwägeli mit Vorhängen und eine Kinderhandorgel. Letztere hat Franziska Bircher zur Musik gebracht, einem Hobby, dem sie auch heute noch frönt. «Aber ich habe mittlerweile zu den Blechbläsern gewechselt», sagt sie lachend. In der Musikgesellschaft Wölflinswil-Oberhof spielt sie Kornett.