Was passiert, wenn Gas «nur» aus einer Flasche ausströmt?

Dann fliesst es zu Boden. Es bildet sich ein unsichtbarer See aus Gas. Würde man barfuss auf diesen See treten, wären Erfrierungen die Folge. Das erlebt man im Kleinen auch, wenn man eine Gasfalsche anschliesst. Selbst mitten im Sommer kann sich an der Anschlussstelle eine feine Eisschicht bilden.

Das Gas bleibt aber nicht flüssig.

Nein, es setzt sich langsam wieder um in das Gas. Erst wenn das Mischungsverhältnis Luft-Gas ausreicht, kann es zur Explosion kommen. Bei Propan-/Butan-Gas liegt das optimale Mischungsverhältnis bei rund neun Volumenprozent, das heisst die Luft ist mit neun Prozent Gas gesättigt. Das dauert, je nach Grösse des Raumes, in dem das Gas ausfliesst, einige Zeit.

Wie geht ein Brandermittler vor, wenn er auf einen Schadenplatz kommt?

Man sucht immer die Brandausbruchstelle. Man geht von aussen nach innen vor. Im Innern sucht man den Ort, der am stärksten schadenbelastet ist und sucht hier nach der möglichen Zündquelle. Brandermittlung ist so gesehen ein Puzzle mit 10'000 Teilen.

Wie weiss ein Ermittler, dass er die Zündquelle gefunden hat?

Leider sind oft viele Spuren vernichtet. Gerade bei Bränden wie jenem in Gansingen, wo nur noch die Grundmauern stehen. Er geht in solchen Fällen nach dem Eliminationsverfahren vor, das heisst man schliesst Brandursache um Brandursache aus. Er sucht dazu nach brennbarem Material und möglichen Zündquellen. Am Schluss bleiben meist nur noch ein oder zwei mögliche Szenarien zurück.