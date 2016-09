In Bözen kam es auch früher schon zu Wasserleitungsbrüchen bei Feuerwehreinsätzen. Das passiere bei Netzüberlastung und habe mit den teilweise alten Leitungen zu tun, erklärte Brunnenmeister Kurt Fischer am Mittwochmorgen auf Nachfrage der az. Vor allem in der Poststrasse habe es schon mehrmals Lecks gegeben, die Leitungen seien gut 50 Jahre alt und sollten im Rahmen der geplanten Strassensanierung ersetzt werden. Im Ausserdorf kam es laut Fischer zum ersten Mal zu einem Leck. Mittlerweile seien die Reparaturen aber an beiden Stellen abgeschlossen. Nun werde noch der Hausanschluss geflickt.

Viertes Leck in Hornussen

Am Mittwochmorgen um 6 Uhr erfuhr Fischer von einem weiteren Wasserleitungsbruch an der Schulstrasse im benachbarten Hornussen. Einen Zusammenhang mit den Löscharbeiten in Bözen will er nicht ausschliessen, denn Hornussen liege tiefer und deshalb sei dort der Druck auf das Netz noch grösser. Auch in Hornussen sei man sich der Problematik mit den alten Leitungen bewusst und plane einen Ersatz, so Fischer weiter.