Suter 300 Stimmen vor Weber

Spannend war der Zweikampf bei der FDP. Sie musste den abtretenden Adrian Ackermann ersetzen und wartete mit einer starken Liste auf. Es kam zum erwarteten Zweikampf zwischen den beiden Gemeindeammännern Daniel Suter aus Frick und Peter Weber aus Mettauertal. Suter setzte sich schliesslich mit 1508 Stimmen und damit knapp 300 Stimmen Vorsprung doch recht deutlich durch.

«Ein Grund war sicher die grössere Hausmacht», analysiert Peter Weber. Die Enttäuschung über die Nicht-Wahl hält sich bei ihm in Grenzen. «Ich hätte das Amt gerne ausgeübt, aber ich freue mich auch für Daniel Suter, dass er gewählt wurde.»

Gross ist die Freude natürlich beim frischgewählten Daniel Suter. «Es ist ein schönes Gefühl, dass mir so viele Fricktaler ihr Vertrauen schenken.» Er will in Aarau insbesondere auch die Sicht der Gemeinden einbringen. «Mit meinen 15 Jahren als Gemeinderat möchte ich in Aarau aufzeigen, welche Auswirkungen Entscheide auf die Gemeinden und die Bevölkerung haben.»

Und so hat der Bezirk für den Regierungsrat gewählt: