Auch der Eintritt in die Badi gehört für den langjährigen, inzwischen ehemaligen SVP-Grossrat eingeschränkt. «Ein alleiniges Besuchsrecht sollte untersagt werden», sagt Fricker. Das heisst: Asylsuchende sollten das Freibad nur mit einer Aufsichtsperson besuchen dürfen. «Diese kann den Asylsuchenden die Regeln aufzeigen, wie sie bei uns herrschen.» Fricker denkt da insbesondere an das Frauenbild, das in anderen Kulturen doch ganz anders sei als bei uns. «Es gibt Länder, in denen Männer Frauen praktisch als Freiwild betrachten.» Es müsse sichergestellt werden, dass Frauen und Kinder ohne Angst die Badi besuchen können.

«Absolut unhaltbar», entgegnet Gertrud Häseli. Die Grossrätin der Grünen ärgert sich hörbar über das vorab von rechts bewirtschaftete Vorurteil, dass dunkelhäutige Männer Frauen als Freiwild betrachten. «Dem ist nicht so. Ein Afghane begegnet einer Frau nicht mit weniger Respekt», ist Häseli überzeugt. Sie versteht zwar, dass Menschen aus fremden Kulturen Ängste auslösen können. «Diese können aber nicht mit Rayonverboten abgebaut werden, sondern einzig mit Begegnung.»

Häseli hält Rayonverbote zudem für «rechtlich nicht haltbar». Für sie sind private Initiativen, um die Asylsuchenden zu betreuen und ihnen Deutsch zu lernen, der richtige Weg, um Barrieren abzubauen. Und sie sagt: «Der Fricker Gemeinderat macht hier einen guten Job.» Eine Ansicht, die Elisabeth Burgener teilt. «Der Gemeinderat agiert ruhig und sachlich», lobt die Grossrätin und Co-Präsidentin der SP Aargau. Rayonverbote sind auch für sie der falsche Weg. Sie hält sie nicht nur für rechtlich problematisch, sondern auch für unmenschlich. «Wir dürfen diese Menschen nicht ausgrenzen, denn genau das löst Aggressionen aus.» Sie weiss auch, dass das Zusammenleben nicht nur einfach ist. «Es ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen.»

Tagesstrukturen schaffen

Burgener verhehlt dabei nicht: «Es wird wohl auch in Frick Einzelfälle geben, bei denen es nicht gut läuft.» Aber eben: «Es sind Einzelfälle und als solche zu regeln.» Wichtig sei, für die Asylsuchenden Strukturen zu schaffen, damit sie nicht den ganzen Tag herumhängen müssen, sondern eine Beschäftigung haben. «Die IG Asyl in Laufenburg hat vorgelebt, dass es funktioniert.»

Die Terminologie «Schönwetter-Filiale Badi» hält Burgener zudem für zugespitzt. Davon ist auch SP-Grossrätin Colette Basler überzeugt. Sie kann sich nicht vorstellen, dass die Badi zu einer «Schönwetter-Filiale» für Asylsuchende wird. In Villmergen, wo Basler unterrichtet, gebe es sowohl ein Freibad als auch eine Asylunterkunft mit Asylsuchenden aus Eritrea.

«Beim Badibesuch mit meinen Schülern habe ich noch nie Asylsuchende angetroffen.» Denn Badibesuche und Schwimmen kenne man in diesen Kulturkreisen nicht. «Da viele dieser Menschen auf dem Wasserweg nach Europa gelangten, ist Wasser für sie tabu.» Sie seien von ihren Erlebnissen traumatisiert und hielten sich fern von allem, was mit Wasser zu tun habe. «Zudem bin ich sicher, dass sich Asylsuchende, die mit neun Franken pro Tag haushalten müssen, einen Badibesuch für sechs Franken schlicht und ergreifend nicht leisten können.»

Christoph Riner hält die von der SVP Frick angestossene Diskussion um die Asylunterkunft, die im April eröffnet wird, für wichtig – und zeitlich richtig. «Man darf sich nicht erst Gedanken machen, wenn etwas passiert ist.» Die Ängste seien vorhanden «und die Behörden müssen aufzeigen, wie sie diesen begegnen». Mit oder ohne Rayonverbot.