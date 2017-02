23.45 Uhr: Ein Mann liegt regungslos auf einer Trage. Vier Bier und drei Becher Whiskey zirkulieren durch seine Adern. Er kommt zu sich und muss gestützt werden, damit er nicht von der Trage auf den Boden knallt. Ein übler Gestank aus einem Gemisch von Urin, Kot und Erbrochenem breitet sich im Notfallzimmer aus.

Auf der Notfallstation im Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) ist Nachtschicht und der junge Assistenzarzt Benedikt Altermatt, 27, überprüft gerade den Bewusstheitszustand des Betrunkenen: «Welches Datum haben wir?», fragt er ihn. «Ist mir scheissegal», lallt der Betrunkene aggressiv.

Nadine Guggenbühler, 22, Pflegefachfrau, hält ein Atemalkoholgerät in der Hand. «Pusten sie lang hinein», fordert sie ihn auf – vergebens. Die Infusion zeigt ihre Wirkung und der Betrunkene schläft ein. Er wird auf die Überwachungsstation verlegt, auf der er seinen Rausch ausschläft. «Für Freitagnacht kein aussergewöhnlicher Fall», resümiert Guggenbühler.

In der Überwachungsstation sitzt Pflegefachmann Peter Engelhardt, 23, mit seiner Kollegin an einem Tisch. Um ihn herum befinden sich vier Zimmer, in die man durch eine Glasscheibe blicken kann. Drei Patienten schlafen. Das Licht im Beobachtungsraum ist aus. Geredet wird nur leise.

Durch den schummrigen Vorraum sticht das neongrüne Licht der sinusförmigen Herzrhythmuswellen, die auf den Überwachungsmonitoren abgebildet werden. «Wir beobachten hier Risikopatienten nach Operationen oder Patienten mit gefährdeten Vitalfunktionen», erklärt er flüsternd, während er seine Augen auf den Monitor richtet.

Das Sozialleben leidet

Auf den Monitor seines PCs blickt auch gerade der junge Assistenzarzt Altermatt, um einen Bericht für einen Hausarzt zu verfassen. Auch wenn er nicht am Patienten ist, gibt es immer etwas zu tun. Er arbeitet die Nacht durch, zwölf Stunden, sieben Tage am Stück.

Dann, in einem ruhigen Moment, fängt er an, zu erzählen: «Manchmal geht es an die Substanz. Das Sozialleben bleibt in der Woche der Nachtschicht auf der Strecke.» Doch das Positive überwiegt: «Das Schöne an meiner Arbeit ist, wenn ich sehe, wie sich der Zustand der Patienten verbessert. Das gibt mir Kraft und zeigt, dass ich das Richtige tue.»

Der ruhige Moment ist vorbei, als im Arbeitsraum das Telefon klingelt. Guggenbühler nimmt den Hörer ab. «Ein Herr klagt über starke Schmerzen im Fuss», lautet die Durchsage von der Dame am Empfang. Der Patient wird mit dem Rollstuhl abgeholt. Guggenbühler weiss, dass es beim Erstkontakt wichtig ist, dem Patienten ein gutes Gefühl zu geben, ihm zu zeigen, dass er hier in den richtigen Händen ist. Sie stellt sich vor, fragt ihn nach seinem Schmerzempfinden und lagert ihn bequem. Den Rest regelt ihre Empathie – Erstkontakt erfolgreich.

Der Fuss des Patienten ist stark geschwollen und schwärzlich verfärbt. Der Chirurgin kommt. Eine Infusion wird gelegt. Blut wird entnommen, um es auf den Entzündungswert zu untersuchen. Guggenbühler bringt die Röhrchen mit den Proben ins Labor und stellt sie in einen Schüttler. «Das Blut muss in Bewegung gehalten werden, damit es nicht gerinnt», erklärt sie. Währenddessen entscheidet ein Arzt, den Fuss des Mannes zu röntgen, um zu sehen, ob die Knochen durch eine allfällige Entzündung angegriffen sind. Parallel dazu wird ein Patient entlassen, der sich aufgrund einer Diabetes-Erkrankung unbemerkt die Fusssohlen an der Bodenheizung verbrannt hat.

Manches geht unter die Haut

Gaby Mutschler, 54, Radiologin, hat in dieser Nacht Pikettdienst und springt in die Bresche. Sie legt dem Patienten einen Bleischutz um, damit er vor der Strahlung geschützt wird. Anschliessend bringt sie den Fuss des Patienten auf den Röntgentisch in die richtige Position. Dann zieht sie sich in einen Raum mit einer Glasscheibe zurück und startet die digitale Röntgenaufnahme per Fernauslöser.

Während sie durch die Glasscheibe den Patienten beobachtet, erinnert sie sich an ihren schlimmsten Fall: «Ein kleines Mädchen fiel mit dem Brustkorb voraus in ein Korb voller Stricknadeln. Ich habe ein dickes Fell, aber das ist mir unter die Haut gegangen.» Als die Röntgenaufnahmen abgeschlossen sind, erscheinen die Bilder der Knochen direkt auf dem PC im Beobachtungsraum und werden an den behandelnden Arzt weitergeleitet.

Von all dem bekommt Tobis Öttl, 41, nichts mit. Als leitender Arzt sind die Zeiten, in denen er Nachtschicht schieben muss, vorbei. Einmal die Woche – immer, wenn er Bereitschaftsdienst hat – schläft er aus Rücksicht auf seine Frau im Gästezimmer. «In zwei von drei Fällen kommt ein Anruf rein», sagt er. Dass er manchmal um drei Uhr nachts aus dem Tiefschlaf gerissen wird, um sich die Anamnese eines Assistenzarztes anhören zu müssen, der um eine Einschätzung bittet, ist für ihn eine Selbstverständlichkeit, denn: «Ich sage immer wieder zu den Assistenzärzten: Wenn etwas unklar ist, dann einfach anrufen – egal, wie spät es ist.» Denn Öttl weiss: In der Medizin können kleine Fehler grosse Folgen haben.

Als auf der Überwachungsstation der volltrunkene Patient erwacht, kommt Altermatt zu Hause an. Die Sonne ist aufgegangen. Er isst noch etwas. Dann geht er zu Bett. Denn er weiss: Wenn es dunkel wird, muss er wieder hellwach sein, denn dann beginnt die nächste Nachtschicht.