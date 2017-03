Neben dem besten Schnitt wurde «Cahier africain» auch als bester Dokumentarfilm 2017 ausgezeichnet. «Ich habe mit Regisseurin Heidi Specogna und den anderen Beteiligten nach der Preisverleihung am Freitag gefeiert. Der Tag ist für mich unvergesslich.»

Film über Hubstaplerfahrer

Mittlerweile hat Inan seine Arbeit am neuen grossen Schweizer Film «Papa Moll» in Berlin abgeschlossen. Jetzt arbeitet er in Stuttgart am Spielfilm «In den Gängen» des jungen Regisseurs Thomas Stuber. «Es geht ums Arbeiten, quasi ein Denkmal an die Arbeit, ist aber keine Dokumentation, sondern ein Spielfilm. Er handelt von Hubstaplerfahrern», verrät Kaya Inan schmunzelnd. Ambitionen auf einen dritten Schweizer Filmpreis hat er nicht. «Ich finde, wir haben so viel Arbeit in ‹Cahier africain› gesteckt, dass wir das erst mal geniessen sollten, alles andere werden wir sehen.»