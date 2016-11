Sein Nachbar mäht den Rasen innert wenigen Tagen mehrfach, nur um ihn zu schikanieren, sagte der Kläger vor dem Bezirksgericht Muri. Er lässt Lampen extra grell leuchten, um ihn zu stören. Unter anderem. Der Beklagte wiederum wiegelte ab: Wie oft er den Rasen mähe, komme halt aufs Wachstum an. «Es hat es auch schon gegeben, dass es jeden Tag nötig war.»

Die montierten Lampen seien notwendig, um sein Grundstück auszuleuchten. Nach den Verhandlungen meinte Gerichtspräsident Benno Weber: «Es geht hier nicht um echte Probleme, es geht ums Zuleidewerken.» Ein Vergleich der seit Jahren zerstrittenen Parteien wäre «unbedingt angezeigt», vermutlich lasse ihn aber «die psychische Situation der beiden nicht zu». Das Urteil des Bezirksgerichts wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Es geht um mut- und böswillige Lärm- und Lichtbelästigung, wie der Anwalt des Klägers zusammenfasst. Es geht um Schikane. Der Beklagte, ein älterer Herr, habe seine Aussenbeleuchtung so eingestellt, dass sie auch störend auf das Nachbarsgrundstück scheine. Wenn das klagende Ehepaar auf dem Sitzplatz eine Zigarette rauche oder Kaffee trinke, erscheine auch der Nachbar in seinem Garten und schaue minutenlang rüber – in der Dunkelheit eben mit greller Beleuchtung.

Auch mit Lärm plage er sie: Er mähe den Rasen, selbst wenn es absolut nicht nötig sei, drehe das Radio mit Absicht ungebührlich laut auf, fordere den Hund zum Bellen auf und lobe ihn dafür – mit dem Effekt, dass der Hund immer belle, wenn sich die Kläger auf ihrem Grundstück aufhalten. Der Sohn des Beklagten wasche sein Auto oft und spüle dabei die Radkästen besonders intensiv aus, was wiederum mit viel Lärm verbunden sei.

«Brutal viel Licht»

Diese Wahrnehmungen werden von einem Zeugen gestützt. Zudem erklärt dieser, der Beklagte habe 14 Jahre lang die Fensterläden am Abend immer geschlossen gehabt, neuerdings lasse er bei einem Zimmer offen. In diesem Zimmer stehe eine starke Lampe, «vielleicht ein Scheinwerfer», die «brutal viel Licht» gebe.

Jedenfalls kann der Zeuge, ein weiterer Nachbar des Beklagten, nur schlafen, wenn er sein Schlafzimmer selber verdunkelt. Der Beklagte habe auch «rund ums Haus Kameras aufgestellt» und schleiche auf dem ganzen Grundstück herum. «Er ist eine tickende Zeitbombe, bei der man nie weiss, was passiert.»

Der Beklagte hingegen erklärt, er mähe den Rasen je nach Wachstum, «zwei-, dreimal hat es sich auch schon jeden Tag so ergeben». Er mache dies mit einem «zugelassenen Rasenmäher». Der klagende Nachbar hingegen mähe seinen Rasen «wie in Trance», der habe sogar drei oder vier Rasenmäher.

Die Beleuchtung sei nicht stark, dem Frieden zuliebe habe er auch schon schwächere Lichtquellen eingeschraubt. Schliesslich sei es reiner Zufall, wenn er gleichzeitig wie der Nachbar draussen sei. Dass der Hund immer belle, sei eine Unterstellung. Er habe nur eine Kamera installiert, damit er sehen könne, wer kommt. Wenn der Sohn seinen Wagen alle zwei Tage wasche, sei das seine Sache. «Die Bauern spritzen ja ihre Traktoren auch alle zwei Tage ab.»

«Einer von euch beiden erzählt fertigen Mist», fasste Gerichtspräsident Benno Weber die Situation zusammen, «einer von euch lügt.»