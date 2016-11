Heiss diskutiertes Traktandum an der Wintergmeind in Zufikon war der Kreditantrag über 70 000 Franken für die Planung und Erstellung einer Tempo-30-Zone auf der Schul- und Unterdorfstrasse. In einem ersten Schritt will der Gemeinderat nur die Signalisation ändern. Im Kredit inbegriffen sind dennoch bauliche Massnahmen bis zu 40 000 Franken, falls die reine Signalisation zu wenig Wirkung zeigen würde.

Die Versammlung sagte mit 134 zu 66 Stimmen Ja zum Kredit. Ebenfalls zugestimmt haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger einem Zusatzantrag von Theo Hauser, dass die Zone-30 bis zur Einmündung Aettigüpfstrasse verlängert wird, um auch den Bereich um den Kindergarten Flügepilz mit einzuschliessen.

Gross ist die Freude bei der Interessengruppe Verkehr Zufikon (IGVZ). Sie hatte mittels Initiative versucht, das Begehren umzusetzen. Der Gemeinderat lehnte die Initiative ab, weil die Zuständigkeit alleine beim Gemeinderat liegt, woraufhin an der letzten Gemeindeversammlung ein Antrag überwiesen wurde. Er enthielt den Auftrag, an der nächsten Versammlung das Thema Tempo-30-Zonen zu diskutieren und darüber Beschluss zu fassen.