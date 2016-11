Zum 75-Jahr-Jubiläum der Wohler Chlausgesellschaft hatten sich die Organisatoren etwas Besonderes für die Kinder einfallen lassen. Beim Kinderkonzert am Freitag in der katholischen Pfarrkirche konnten sich die kleinen Zuschauer nicht nur über die Songs von Andrew Bond freuen, sondern auch über einen besonderen Besucher mit einer Überraschung.

Ein unerwarteter Besuch

Chlausvater und Brauchtumsleiter der Chlausgesellschaft Röfe Wüst erklärte: «Wir möchten mit dem Konzert einen Anlass für die Kinder machen, denn um sie geht es ja.»

Der bekannte Kinderliedermacher Bond zog dann auch sein Publikum vom ersten Lied an in den Bann, freudig sangen die Kinder mit und schon bald gab es sogar die eine oder andere Tanzeinlage zu bewundern. Als wäre das nicht schon spannend genug, erschien plötzlich der Samichlaus in der Kirche.

Manche mögen sich gewundert haben, ob sein Besuch im November nicht ein bisschen zu früh ist, aber er hatte eine feine Überraschung dabei: Nämlich sein Buch «Neus vom Samichlaus», darin erzählt er exklusiv von seinen Erlebnissen, und zwar in Mundart.

Das sei schon besonders, meinte der Brauchtumsleiter. Autoren der acht Geschichten seien das Wohler Ehepaar Regina und Daniel Güntert-Küng. Die Illustrationen von Angela Villiger seien zudem eine gekonnte Kombination aus Fotos und Comic-Szenen, so Wüst.

Andrew Bond bekam die Gelegenheit, einen Blick in das Buch zu werfen und war begeistert. Als Dankeschön für den Besuch sang er zusammen mit den Kindern ein Lied nur für den Samichlaus. Dieser wartete nach dem Konzert draussen auf die aufgeregten kleinen Sänger und nahm sich gern die Zeit, Fragen zum Buch zu beantworten und Autogramme zu schreiben.

Vernissage zum Buch geplant

Röfe Wüst freute sich über die gute Stimmung in der Kirche und die Begeisterung, die der Samichlaus ausgelöst hatte: «Die Chlausgesellschaft fand, die Eröffnung der Jubiläumsfeierlichkeiten mit dem Konzert ist ideal, um unser neues Buch zu präsentieren.» Zudem sei für den 23. November beim Rüebliland-Beck in Wohlen eine Vernissage geplant.