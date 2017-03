Wohin mit den vielen Schülerinnen und Schülern in Oberrüti? Die Zahlen sind eindrücklich: 2018 bis 2025 wird mit durchschnittlich 50 Knaben und Mädchen im Kindergarten gerechnet. In der Primarschule gibt es bis zum Schuljahr 2023/2024 jährlich ein Plus zwischen 23 und 41 Schülerinnen und Schülern bei maximal 9 Klassen. Das heisst, der Platz in der Schulanlage wird knapp für immer mehr Kinder. Die Lösung heisst Schulraumerweiterung. Die in den letzten Jahren stark gewachsene Gemeinde hat Handlungsbedarf und muss für die Schule dringend mehr Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.

Bedarf für Fachunterricht/Turnen

Für das Schuljahr 2019/2020 benötigt die Schule Oberrüti zwingend mindestens ein Zimmer für den Fachunterricht, ein Schulzimmer für Textiles Werken, eine Doppelturnhalle und einen kindergerechten Pausenplatz. Ansonsten müssen wahrscheinlich Provisorien erstellt und der Turnunterricht teilweise nach Dietwil und Sins ausgelagert werden. Schulpflegepräsident André Widmer ergänzte die Wunschliste an der öffentlichen Informationsversammlung, die im Vereinslokal durchgeführt wurde: «Für die Schule der Zukunft sind wir froh um zusätzliche Musikschulräume, eine lesefördernde Bibliothek, zusätzliche Gruppenräume und einen Materialraum für die Schule und den Abwart.»

300 000 Franken für Projektierung

«Der Gemeinderat hat nach entsprechenden Begehren der Schulpflege im Jahr 2016 rasch reagiert und eine Arbeitsgruppe gebildet», erwähnte Frau Gemeindeammann Franziska Baggenstos an der von rund 80 Einwohnerinnen und Einwohnern besuchten Infoveranstaltung. «Selbstverständlich wurde auch geprüft, wie die bestehenden Räumlichkeiten noch besser genutzt werden könnten.» Es wurden Umnutzungen in den bestehenden Bauten auf allen drei Geschossebenen skizziert. Es gibt bereits erste Vorschläge für die Lösung der Raumnot an der Schule Oberrüti durch Neubauvorhaben, sodass der Gemeindeversammlung vom 12. Mai ein Planungs- und Projektierungskredit von 300 000 Franken unterbreitet werden kann. Wie Franziska Baggenstos erwähnte, ist für die Realisierung der Neubauten auf dem Areal nördlich der bestehenden Schulanlage ein Projektwettbewerb vorgesehen.

Noch offene Fragen

An der von Gemeinderat und Schulpflege organisierten Information gab es einige Wortbegehren zur geplanten Schulraumerweiterung. Unter anderem äusserte eine Versammlungsteilnehmerin als direkt betroffene Anwohnerin Bedenken bezüglich der Zufahrt. Franziska Baggenstos räumte ein, es sei nichts entschieden, es gebe noch Optionen. Ein Parkfeld im Bereich der Neubauten sei jedenfalls nicht vorgesehen. Vereinsvertreter brachten ihre Wünsche an, und ein Votant erwähnte, dass «jetzt der richtige Zeitpunkt für ein solches Projekt» sei, doch sollten bei der weiteren Planung auch Anwohner und Vereine kontaktiert werden.