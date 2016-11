«Selbstverständlich haben wir eine Kostenschätzung», sagt Gemeindeammann Josef Huwiler. «Aber wir lassen die Katze nicht aus dem Sack und warten einmal ab, wie das Interesse ist.» Konkret zu kaufen gibt es das Primarschulhaus Alikon, das seit diesem Sommer nicht mehr genutzt wird.

«Daraus kann man schöne Wohnungen machen», ist Huwiler überzeugt, «die Bausubstanz ist gut.» Eine gemischte Nutzung, also Wohnungen und stilles Gewerbe, kann sich der Sinser Gemeinderat auch vorstellen. «Wir warten jetzt einmal geduldig ab, ob ein Interesse besteht. Uns pressiert es nicht.»

Die Liegenschaft liegt in der Dorfzone Aussendörfer, an der Strasse zwischen Alikon und Abtwil. Das Grundstück weist eine Fläche von 1138 Quadratmetern auf. Angebote sind an die Gemeindekanzlei Sins zu richten. Interessierte können auch einen Besichtigungstermin vereinbaren, lässt der Gemeinderat wissen.

Seit 345 Jahren Schule

Eine erstmalige Erwähnung einer Schule Alikon geht auf 1671 zurück. Am jetzigen Standort wurde 1841 ein neues Schulhaus erstellt, 1939 und 1978 folgten Umbauten. Der Auslöser für die Schliessung der Schule Alikon waren die Sparmassnahmen des Kantons.

Der Mindestschülerbestand pro Klasse wird von 12 auf 15 erhöht. Grundsätzlich sind die Schülerzahlen in Alikon seit 2004 von 26 auf noch 16 Schüler gesunken. Ob bis zum Schuljahr 2018/19 überhaupt noch die erforderliche Schülerzahl für eine Abteilung erreicht werden würde, ist fraglich.

Andererseits müssen neu minimale Gruppengrössen von fünf Kindern für den Fremdsprachenunterricht gebildet werden. «Da wir diese Zahl in Alikon nicht erreichen, müssten die älteren Primarschulkinder künftig für den Fremdsprachenunterricht in die Schulen Aettenschwil oder Sins gefahren werden», erläuterte Schulpflegepräsident Jakob Sidler die Schliessung der Schule. Das sei nicht nur ein logistisches Problem, sondern erschwere auch die Stundenplangestaltung der Gastgeberschulen.