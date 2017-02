Die Lebens- und Liebesgeschichte von Rosa und Paul Meier-Dobler, des ältesten Wohler Ehepaares, rührte die az-Leser weit über die Grenzen des Freiamts hinaus. 73 Jahre war das Paar verheiratet, und selbst im hohen Alter verbrachten sie jeden Tag zusammen. Zuletzt wohnten sie im Bifang Wohn- und Pflegezentrum: Rosa seit vielen Jahren im Pflegeteil, Paul im Wohnteil des Zentrums. Paul erzählte im Januar 2014, als sie ihre steinerne Hochzeit feiern durften: «Von meinem Fenster aus sehe ich immer, wenn sie frühstückt. Dann gehe ich hinüber und wir verbringen den Tag zusammen.» Und er sagte: «Rösli war eine sehr hübsche Frau. Und das ist sie noch immer.»

Paul Meier hatte sich zum Ziel gesetzt, seinen 100. Geburtstag noch zu erleben. Das hat er geschafft: Am 15. Januar besuchte ihn seine ganze Familie, und die ist mittlerweile gross: Fünf Kinder, sieben Enkel und elf Urenkel, darauf war er sehr stolz. «Das Schönste ist, zu sehen, dass etwas bleibt, wenn man einmal geht», sagte er noch vor zwei Wochen im Gespräch mit der az.

«Ich habe keine Ziele mehr»

Die Geschichte, die viele rührte, wäre filmreif: Paul Meier war Müllersoldat, als er 1941, während des 2. Weltkrieges, die hübsche Störschneiderin Rosa Dobler kennen lernte. Schon am ersten Tag wusste er, dass er sie heiraten würde. Und so kam es auch: Hochzeit und Hochzeitsreise fanden während seines Diensturlaubs statt. Nach der Müllerei ging er in den Aussendienst und spezialisierte sich auf Milchvieh. «Er war ein wirklich guter Verkäufer», war Rosa stolz. So fehlte es der Familie an nichts. Die junge Schneiderin Rosa besass sogar die allererste elektrische Nähmaschine, die den Zickzackstich nähen konnte. Damit schneiderte sie sich auch ihr eigenes Brautkleid.

Paul Meier schaute an seinem 100. Geburtstag auf ein erfülltes Leben zurück. Nach seinen nächsten Zielen gefragt, winkte er ab: «Ich habe keine mehr. Wir sind zufrieden.» Am 27. Januar ist er verstorben. (aw)