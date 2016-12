Sam Watt aus London möchte möglichst viel davon trinken – und nebenbei noch Geschenke und Weihnachtsbaumschmuck suchen. «In England gibt es zwar Weihnachtsmärkte, aber sie sind nicht so authentisch», erzählt er. Sein Freund Chris Somerville kommt aus York und besucht Bremgarten, weil er nach einer einmaligen Erfahrung gesucht hat: «Ich wollte einen echten, traditionellen Weihnachtsmarkt in einer echten, kleinen Schweizer Stadt erleben.» Ausserdem hat er den Zimtstern für sich entdeckt: «So etwas kannte ich nicht. Schmeckt gut!» Joseph Chesnut aus Indianapolis hat hingegen eine Vorliebe für die «echte Bratwurst» entwickelt.

Er besucht den Christchindlimärt bereits zum dritten Mal: «Mein Koffer wird erfahrungsgemäss um einiges schwerer sein», sagt er lachend. In den USA, so erzählt er, gäbe es auch Weihnachtsmärkte, aber keinesfalls so schöne wie hier. Ein Geschenk für Freunde und Familie in Amerika hat er bereits gefunden: «Ich habe ein Schwinger-Hemd gekauft, das traditionelle mit Edelweiss darauf.» Am weitesten gereist ist wohl Po Kang-Hsu, aus Taiwan. Er besucht seine in Bremgarten lebende Mutter und sieht das erste Mal den Weihnachtsmarkt: «Die Leute sind sehr nett hier. Die Märkte in Taiwan sind auch schön, aber Bremgarten ist besser!»