Container ist langfristig günstiger

Welche Option käme günstiger? «Das hängt davon ab, wie lange wir Flüchtlinge aufnehmen. Kurzfristig ist die Container-Lösung teurer, langfristig aber günstiger.» Das Kreditbegehren, das an der Gemeindeversammlung gestellt wird, soll sich im Bereich von einer Million bewegen. «Wir werden es so formulieren, dass wir das Geld auch benutzen könnten, wenn wir eine Liegenschaft mieten würden und noch etwas umgebaut werden müsste.» Bereits so geschehen ist das mit den alten Spitex-Räumen, hier kann die Stadt künftig sechs bis acht Personen unterbringen. Andere Möglichkeiten, die zur Diskussion standen, hätten sich in der Zwischenzeit als nicht realisierbar erwiesen. «Zum Beispiel hatten wir das Café Fohlenweide im Auge, auch das alte Gebäude der St. Josef-Stiftung wäre eine Möglichkeit gewesen, leider werden beide Liegenschaften anderweitig gebraucht», erklärt Tellenbach.

Die Container würden vermutlich auf dem Badi-Parkplatz in der Ringstrasse aufgestellt. Eine weitere Option wäre der Parkplatz neben dem Werkhof, das sei jedoch aufgrund der Bauarbeiten und aus denkmalpflegerischer Sicht nicht ideal.

Die Ausschreibung dauert bis am 5. Mai. Am 8. Juni beschliesst die Sommergmeind über den Kredit, dann kann die Stadt ein Baugesuch öffentlich auflegen. Wenn keine Einsprachen erfolgen, hat der Stadtrat die Option, den Container aufzustellen und einzurichten, was in relativ kurzer Zeit möglich wäre. Er würde Platz für rund 30 Menschen bieten, man hätte also noch etwas Reserve, falls das Kontingent in den kommenden Jahren erhöht würde. Würde es so weit sinken, dass er nicht mehr gebraucht würde, könnte ihn die Stadt umnutzen oder wieder verkaufen.