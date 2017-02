«Wir hatten Gänsehaut»

Das Label zeigte sich begeistert und fragte Lerocque an, ob er sich einen solchen Song vorstellen könnte: «Als ich mich mit dem Thema befasste, wollte ich diese Chance unbedingt ergreifen. Es gibt so viele Krankheiten, von denen man weiss. Aber auch jene, die kaum verbreitet sind, müssen ins Bewusstsein der Leute treten. Ich war sofort dabei», berichtet dieser. Also setzten sich das Label, Manuela Stier und der 27-jährige Musiker zusammen. «Es hat sofort gefunkt. Manchmal sitze ich stundenlang an einem Song, aber hier ist der Text quasi von allein entstanden. Das ist mir noch nie passiert.» So besingt er das Leben der betroffenen Familien und gibt ihnen damit eine Stimme. «Wir hatten Gänsehaut, als wir ihn zum ersten Mal hörten», erzählt Manuela Stier. Nun folgt ein Video, das die Dübendorfer Firma Freshcom ebenfalls kostenlos zum Song dreht. «Drei betroffene Familien spielen mit. Es soll vor allem zeigen, wie nah Traurigkeit und Freude bei den Familien liegen und wie lebensfroh die Kinder trotz Krankheit sind», so Stier. Zum ersten Mal öffentlich gezeigt werden Song und Video anlässlich des nationalen Tages der seltenen Krankheiten am KMSK-Familien-Event vom 26. Februar in Volketswil.

Der Song «Perfect» kann via SMS «igroove kmsk» an die Nummer 9000 für 90 Rappen

bestellt werden und ist auf Musikportalen erhältlich. Der Erlös geht vollumfänglich an KMSK.