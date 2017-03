Sie betreiben einen Sport, den viele Freiämter nicht einmal kennen – und sind äusserst erfolgreich dabei: Die Wohler Familie Weilenmann und ihre Hunde haben erneut an der Schweizer Meisterschaft im Schlittenhundesport teilgenommen. Der 20-jährige Lars Weilenmann und sein 4-jähriger Greyster Koda konnten sich sogar bereits ihren dritten Schweizermeistertitel im Skijöring erkämpfen. In dieser Kategorie wird der Läufer, der auf Langlaufski unterwegs ist, von seinem Hund gezogen. Lars und Koda legten die 14 Kilometer lange Strecke in Les Mosses im Waadtland am vergangenen Samstag in 31,33 Minuten zurück. Lars ist neben seinen Schweizermeistertiteln auch Vize-Europameister sowie zweifacher Swisscup-Sieger.

Lena lenkt zwei Hunde

Die 22-jährige Lena Weilenmann, die mittlerweile in Hunzenschwil wohnt, war ebenfalls erfolgreich und schaffte es aufs Podest. Sie startete allerdings nicht wie bisher im Skijöring, sondern in der 2-Hunde-Klasse. Dort schaffte sie es auf den dritten Platz, und das, obwohl die Bedingungen nicht unbedingt für sie sprachen. Sie hätte eigentlich ebenfalls am Samstag starten sollen, doch aufgrund der zu hohen Temperaturen wurde ihr Lauf kurzfristig auf den Sonntag verschoben. Lena und ihre beiden Hunde brauchten für die 8 Kilometer lange Strecke 17,54 Minuten. «Zugunsten der Hunde kann ein Rennen auch nur mit einem Lauf anstelle von zweien gewertet werden», schreiben Weilenmanns. So entschied sich auch dieses Rennen in einem einzigen Lauf, «aber für alle fair und zu guten Bedingungen».

Und auch Vater Guido (51) kann es scheinbar nicht lassen. Auch er trat erneut an der Schweizer Meisterschaft an. «Er will einfach mitlaufen, unseren Senior Nilson bewegen und Spass haben», sagte Lena bereits vor zwei Jahren über ihn. Der mittlerweile 10-jährige Nilson war auch diesmal wieder mit Guido Weilenmann in der Kategorie Skijöring am Start. Gemeinsam absolvierten sie die 14 Kilometer in einer Zeit von 37,01 Minuten, damit fuhren sie auf den fünften Platz. Guido fuhr früher international: Seine besten Platzierungen waren der fünfte Rang bei der WM in Alaska und der dritte Rang an der EM in Deutschland 1987.