Wenn die Gastro-Familie des Aargaus am Dienstag der Karwoche in der Klosterkirche Muri zusammentrifft, dann wird das immer ein schöner Austausch zwischen Seelsorge und gastgewerblicher Tagesarbeit. Die Gastwirte und ihre Mitarbeitenden gönnen sich diese Auszeit jedes Jahr.

Die «Einkehr» in der Klosterkirche Muri stand diesmal unter dem Motto: «Ich will Dich segnen und Du sollst Deinen Mitmenschen ein Segen sein, damit das Leben Sinn macht». Die beiden in der Gastgewerbeseelsorge des Aargaus sehr engagierten Pfarrer Corinne Dobler (reformiert) und Adrian Bolzern (katholisch – er ist auch der Schweizer Zirkuspfarrer) verstehen sich gut, auch mit ihrer Klientschaft. Sie bringen themenspezifische Andachten zustande, an denen sich die Wirte und ihre Mitarbeiter selber wiederfinden und verstanden fühlen.

Nach dem Markus-Evangelium und der Geschichte um die Salbung des Jesus in Bethanien war da diese einfache Frau, die dem Jesus ein sündhaft teures Öl über den Kopf ausleerte, und wo sie von Verschwendung lästerten, man hätte das Öl doch verkaufen und die Armen speisen sollen. Doch nein, diese Frau erkannte, dass da nicht irgendwer war, dass also das Öl über dem Jesus ausgezeichnet verwendet war. Und schon landete man im Jetzt und beim Gastgewerbe. «Sie verwenden doch in Ihrem Betrieb auch die besten Zutaten zum Wohl Ihrer Gäste. Öl ist nicht da, um Könige zu salben, jeder Mensch ist genauso wertvoll.»

Auch Bruno Lustenberger, Präsident von GastroAargau, schlug den Bogen zu Ostern. Er zeichnete die unzähligen Osterbräuche und durchaus auch einfachere Festmähler rund ums Osterfest in den Ländern nach – da lief einem das Wasser im Mund zusammen. (az)