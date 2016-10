«Achtung, fertig, los!», rief ein Turner, und schon sausten die 10-jährigen Zwillinge Kevin und Mike die hohe Kletterwand hinauf. Sie lachten laut und ihre Augen strahlten, als die Mitglieder des Turnvereins Merenschwand sie wieder am Seil hinunterliessen. Diese Szene ist symbolisch für die gesamte Gewerbeausstellung «Muri hebt ab»: Einerseits hoben auch die Buben ab, und das in Windeseile.

Andererseits gab es wohl wenige, die sich nicht über die vielen Attraktionen freuten und lachend, mit roten Wangen nach Hause gingen. Und zwar nicht nur die Kinder – aber natürlich vor allem die, denn geboten wurde ihnen viel: Streichelzoo, Kletterwand und die riesigen Traktoren sind nur Beispiele.

Für die Erwachsenen gab es mindestens ebenso viele Attraktionen, beispielsweise den Staubli-Aussichtsturm aus Bierharassen oder die Holzkonstruktion über einem Teich mitten im Gelände. «Wir Gewerbler wollen mit unserer Ausstellung einfach Danke sagen», fasst OK-Präsident Ulrich Gehrig zusammen. «Klar, es ist Werbung für jeden Aussteller, aber in erster Linie wollen wir unseren Kunden ein Erlebnis bieten, das ihnen zeigt, wie dankbar wir für ihre Treue sind.»

Regierungsrat war beeindruckt

Darüber hinaus zeigten die gut 130 Aussteller aber auch, welch grosse Auswahl an hervorragenden Handwerkern, Planern und Verkäufern das Oberfreiamt bietet und wie viel Fantasie und Ideenreichtum in ihnen steckt. Auch Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger ist glücklich: «Wir sind stolz darauf, eine so einzigartige Gewerbeausstellung in unserem Dorf zu haben. Viele Murianer Gewerbler leiden derzeit darunter, dass die Zürcherstrasse saniert wird, das ist uns bewusst. Aber trotz allen Unannehmlichkeiten leben sie damit und zeigen vollen Ehrgeiz, was man auch an der Ausstellung sieht. Ich bin beeindruckt.» Und das sei auch Regierungsrat Urs Hofmann gewesen, verrät Budmiger, der den hohen Besuch durch die Messe geführt hat.

Von Donnerstag- bis Sonntagabend konnte das Ziel von 30 000 Besuchern sicher erreicht werden, schätzt Gehrig. Und auch die Comedy- und Schlager-Night waren bald ausverkauft. «Wir sind wirklich einfach glücklich. Es war ein Top-Wochenende.»