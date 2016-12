Parkplätze sind am Weihnachts- und Christchindli-Märt im Reussstädtchen immer sehr begehrt. Die Tiefgarage des Einkaufszentrums ist belegt, auch wenn die Läden halb leer sind, jeder Besucherparkplatz und jede Abstellmöglichkeit wird genutzt. Ein paar Kinder haben offenbar schon früh das Prinzip von Angebot und Nachfrage begriffen und ihr Sackgeld aufgebessert: Die Privatparkplätze ihrer Eltern, die diese nicht benötigten, vermieteten sie für einen bescheidenen Beitrag ins Sackgäldkässeli. Dafür gabs gratis obendrauf aufmunternde Worte («Super parkiert, schönen Märt wünschen wir!») und ein freundliches Lächeln. Die Kinder haben, so lassen es die strahlenden Gesichter vermuten, gute Geschäfte gemacht. Aber welche Bilanz ziehen die Marktfahrer?

Nach der Eröffnung am Donnerstag geht es meistens noch gemütlich zu und her. Man stimmt sich auf die kommenden Märt-Tage ein, so war es auch in diesem Jahr. Am Freitag zog es aber eher weniger Besucher in die Gassen der Altstadt als in anderen Jahren, so zumindest die Rückmeldung einiger Marktfahrer. Am Sonntag zogen die meisten dennoch eine positive Bilanz: «Am Samstagabend hat es richtig angezogen mit den Leuten, und heute läuft es auch sehr gut», erzählt eine Verkäuferin an einem Stand mit regionalen Spezialitäten. Auch bei der Gewürzhändlerei zum scharfen Sultan, ein langjähriger Gast am Christchindlimärt, zieht man dasselbe Fazit: Am Freitag lief nicht sehr viel, am Wochenende schon.