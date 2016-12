Rita Truttmann aus Niederweningen bietet Krippenfiguren an. Sie kommt seit 1998 an den Bremgarter Markt und hat jeweils einen Stand in der Rechengasse. Nächstes Jahr möchte sie indes in die Marktgasse wechseln. «Die Besucherströme konzentrieren sich immer mehr auf die Hauptgasse», meint sie. Ihr gefalle der Markt sehr gut, allerdings gibt sie zu bedenken, dass die Standpreise gerade für Kunsthandwerker mittlerweile sehr hoch seien. «Viele schätzen es, dass es in Bremgarten so viele Kunsthandwerker gibt, aber wir werden nicht bevorzugt behandelt. Die letzte Erhöhung des Standpreises war für uns happig, weil wir unsere Objekte, in denen viele Stunden Arbeit stecken, eh zu einem im Grunde zu tiefen Preis verkaufen. Wir sind, anders als diejenigen, die Handelsware anbieten, in unserer Preisgestaltung eingeschränkt.»

Glühwein gehört zu einem Weihnachtsmarkt wie der Tannenbaum zum Heiligabend. Am Bremgarter Christchindli- und Weihnachtsmarkt bekommt man ihn entsprechend an verschiedenen Ständen. Wer alle Tassen im Schrank haben möchte, tut dies an einem der offiziellen Verkaufsstände des OKs, denn dort wird er, falls man es wünscht, in den beliebten Sammlertassen ausgeschenkt. Sie zeigen jedes Mal eine andere Bremgarter Sehenswürdigkeit, diesmal die Färberei Bleichi.