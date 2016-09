«Wir wollen nicht zum Schlafdorf werden und freuen uns, wenn sich Neuzuzüger aktiv am Dorfleben beteiligen.» Er unterliess es auch nicht, zu erwähnen, dass die Gemeinde bedeutende Persönlichkeiten hervorgebracht hat – der Anführer des Freiämter Sturmes von 1830, General Fischer, zum Beispiel, oder Bundesrätin Doris Leuthard, die nächstes Jahr zum zweiten Mal Bundespräsidentin wird, sowie Franz Nietlispach, mit 14 Mal Gold der erfolgreichste Schweizer Rollstuhlsportler in der Geschichte der Paralympics, der als Benzenschwiler mit der Fusion Merenschwander wurde.

Cornelia und Reto Keller hatten, bevor sie nach Merenschwand zügelten, ein grosses Haus in Hünenberg bewohnt. Eine ihrer Töchter ist kürzlich nach Rickenbach gezogen, was für sie der Grund war, sich neu in Merenschwand niederzulassen. «Wir haben schon viele Leute kennen gelernt», sagte die 3500. Einwohnerin, «wir fühlen uns wohl hier.»