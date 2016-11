Rund 40 Primarschüler laufen mit Dochten in der Hand von Kesselchen zu Kesselchen, tauchen ihre Kerzen ins flüssige Wachs, ziehen sie wieder heraus und zählen bis 30. In der Bleichi in Wohlen stehen 14 Wachsstationen mit verschiedenen Farben für die Besucher bereit, und zwar die ganze Woche lang. Die Organisatorin Karin Stoll von der Jugendarbeit Wohlen erklärt, warum sich die Kinder jedes Jahr aufs Neue freuen: «Das Kerzenziehen gehört zur Vorweihnachtszeit und ist eine alte Tradition. Die meisten Schüler finden es super, mal etwas Abwechslung vom Schulalltag zu haben.» Der Kreativität der Kinder sind keine Grenzen gesetzt: «Die einen fertigen bunte, mehrfarbige Kerzen, die andern drücken Muster ins noch weiche Wachs. Letztes Jahr hat ein Kind eine so grosse Kerze gemacht, dass die Waage anschlug», erzählt Stoll. Bereits 780 Schüler haben sich fürs Kerzenziehen in der Bleichi angemeldet, mehr als 1000 Besucher werden insgesamt erwartet.

Geduld will gelernt sein

Die Organisatorin führt durch die Bleichi, über von Wachs besprenkelten Boden, und erzählt von den diesjährigen Besonderheiten des Kerzenziehens: «Wir haben bis 22 Uhr geöffnet, an einem Stand werden Marroni und Glühwein verkauft. Ausserdem wird ab 19 Uhr Bienenwachs zur Verfügung gestellt.» Plötzlich ruft eine aufgeregte Schülerin, die ihren Docht im Kessel verloren hat. «Kerzenziehen braucht nun mal viel Geduld», sagt Stoll lachend und gibt dem Mädchen einen neuen Docht. Eine weitere Tugend, die beim Kerzenziehen beherrscht werden sollte, erläutert Primarschullehrerin Monique Stäger: «Die Ruhe. Durch das Kerzenziehen können die Kinder einen Gang runterschalten. Es ist etwas sehr Besinnliches.» Nun, sehr besinnlich geht es nicht zu und her in der Bleichi, die Kinder drängen sich um die Wachskessel oder diskutieren über den besten Platz zum Aufhängen der Dochte. Aber sie alle haben Spass dabei, und das ist die Hauptsache.