Wenn am 11. Dezember der Fahrplanwechsel vollzogen wird, nimmt auch die neue S-Bahn-Linie 25 zwischen Muri und Brugg den Betrieb auf. Der Zug verkehrt stündlich zwischen Muri und Brugg. Einziger Wermutstropfen: Er hält nicht in Boswil-Bünzen.

Grund ist der knappe Zeitrahmen beziehungsweise der zu grosse Zeitverlust bei einem zusätzlichen Halt in Boswil-Bünzen. Das kann sich ändern, wenn der 2013 formulierte Vorschlag der drei Freiämter Regionalplanungsverbände Unteres Bünztal, Oberes Freiamt und Mutschellen-Reusstal-Kelleramt erfüllt wird.

Allerdings ist dazu der Halbstundentakt der S3 Lenzburg–Zürich zwingend, wie Fredy Zobrist, Leiter der Kommission öV – Freiamt, ausführt. Und das wird noch etwas dauern: Zobrist rechnet mit einer Realisierung «in den 20er-Jahren», weil die SBB-Schlaufe Mägenwil notwendig ist.

Die Schlaufe soll die Strecke Rupperswil–Othmarsingen von einem Teil des Güterverkehrs entlasten und dadurch dem Personenverkehr freie Fahrt bieten. Für diese steht jedoch erst das Plangenehmigungsverfahren an.

Angebotsausbau

Vorerst freut man sich im Freiamt über die neue S25, die einen Angebotsausbau darstellt. Reisende aus dem Freiamt ab Muri erreichen umsteigefrei den Fachhochschulstandort Brugg.

Ab Brugg können Anschlüsse nach Baden und Zürich oder Richtung Frick–Basel genutzt werden. Ein erwähnter Freiämter Vorschlag überzeugt auch auf kantonaler Ebene. Er würde laut öV-Kommission, zusammen mit der S23, den systematischen Halbstundentakt zwischen Brugg und Othmarsingen, sowohl von Brugg als auch vom Freiamt aus gute Anschlüsse in Othmarsingen nach Aarau und Zürich, weniger Zugskilometer in der Hauptverkehrszeit, die Bedienung von Boswil-Bünzen und einen guten Anschluss an und vom Interregio nach Zürich HB und Zürich Flughafen bringen. Noch ist er allerdings Zukunftsmusik.