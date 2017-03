Komplett neues Konzept

In Pripjat, der Stadt für die Arbeiter des nahen Atomkraftwerks Tschernobyl und ihre Familien (Artikel unten), getraute sich das Team anfangs kaum, sich zu bewegen. «Wir hatten wirklich Angst vor der Strahlung. Dann zeigte uns unser Guide, dass der Geigerzähler an den zugänglichen Orten höchstens Strahlung von vier bis sechs Einheiten angab. In Flugzeugen beträgt sie konstant etwa acht, das ist unbedenklich. Das hat uns sehr beruhigt.»

Sie hatten neun Tage Zeit. «Geplant waren sozialkritische Bilder, Menschen mit Gasmasken. Doch als wir dort waren, so nah am Reaktor vier, verwarfen die Künstler das komplette Konzept innert Minuten», erinnert er sich. «Es passte einfach nicht, denn was wir vor allem vorfanden, waren Natur, Pflanzen, Tiere, die sich die Geisterstadt zurückeroberten.» Die Arbeit der Filmemacher wurde durch die komplette Planänderung nicht leichter. Doch sofort kam die zweite grosse Überraschung: «Wir rechneten mit einem Mäuerchen am Stadtrand zum Sprayen. Doch dann durften sich die Künstler die Wände frei aussuchen.» Das Endprodukt sollten Fotos der Graffiti mit bekannten Ansichten von Pripjat sein. «Sie wählten Wände direkt beim nie eingeweihten Rummelplatz mit dem bekannten Riesenrad. Besser gehts nicht.»

Das Wetter kannte kein Erbarmen: «Wir hatten alles: Schnee, Regen, Wind, Nebel, Sonne.» Doch das Projekt gedieh. «Die Leute vor Ort hassen Graffiti. Doch als sie sahen, was die beiden aus den Wänden gemacht hatten, wollten sogar die Guides mit den Künstlern vor den Wänden Selfies machen», lacht er. «Die Graffiti sind keine Verschandelung und nun auch kein sozialkritisches Statement. Sie symbolisieren, was wir dort erlebt haben: Natur, die sich das Territorium zurückerobert.»

Aus 15 Stunden Filmmaterial ist ein 30-Minuten-Dokumentarfilm geworden. Die Filmpremiere findet in Chur statt, der Heimat von Künstler Bane. «Danach hoffen wir, dass wir den Film an Festivals oder in anderen Kinos zeigen können. Finanziell hat sich das Projekt nicht gelohnt, ideell jedoch sehr.»

Filmpremiere 16. März, 20.30 Uhr, Kino Apollo, Chur