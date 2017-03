Von Wahnvorstellungen getrieben tötete Andreas S. 2015 seine Eltern auf brutale Weise. Trotzdem wurde er vom Bezirksgericht Bremgarten vom Vorwurf der vorsätzlichen Tötung freigesprochen. Für viele ist dieses Urteil ein Hohn, wie ein Blick in die Kommentarspalten von Tele M1 zeigt. Jeder Verkehrssünder werde schwerer bestraft, lautet der Tenor.

Eine Gefängnisstrafe bleibt S. erspart, weil er unter einer paranoiden Schizophrenie leidet. Deshalb gehört er in eine stationäre Therapie, wie Gerichtspsychiater Josef Sachs gegenüber Tele M1 betont. «Häufig hat man dort nicht mehr Freiheiten als in einem Gefängnis», erklärt er. Der Unterschied besteht im Tagesablauf: In der Regel seien die Bewohner den ganzen Tag über mit therapeutischen Massnahmen beschäftigt.