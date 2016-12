Es gibt keine Vertrauensbasis mehr», begründete Frau Landammann Susanne Hochuli an einer Medienkonferenz gestern die definitive Amtsenthebung von Walter Dubler. Und weiter: «Aufgrund seines Verhaltens könnte eine Rückkehr in das Amt als Gemeindeammann das ordnungsgemässe Funktionieren des Gemeinderats sowie der Gemeindeverwaltung von Wohlen gefährden.» Die Aargauer Regierung hat entschieden, den seit November 2015 suspendierten Wohler Gemeindeammann zu entlassen. Die Amtsenthebung tritt am 1. März 2017 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt bekommt Dubler von der Gemeinde Wohlen keinen Zahltag mehr.

Keine Abgangsentschädigung

Walter Dubler kann diesen Entscheid beim Aargauer Verwaltungsgericht anfechten. Der Regierungsrat, erklärte Hochuli, habe einer Beschwerde jedoch vorsorglich die aufschiebende Wirkung entzogen. Aber erneut für das Amt des Gemeindeammanns kandidieren, das dürfte er. Seine Wahlfähigkeit für ein öffentliches Amt sei ihm mit dieser Amtsenthebung nicht entzogen worden, erklärte Marcel Bolz, Leiter Rechtsdienst des Regierungsrates an der Medienkonferenz.