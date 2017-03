Nach dem Mensavergleich, bei dem die az das Verpflegungsangebot und die Preise an sechs Aargauer Kantonsschulen testete (Ausgabe vom 3. März), haben sich mehrere Schüler der Kantonsschule Wohlen bei der Redaktion gemeldet. Die Jugendlichen äussern Kritik und Lob an der Wohler Mensa, die seit August 2009 von der Compass Group betrieben wird.

Ein Punkt, der von den Schülern besonders geschätzt wird, ist die Grösse der Mensa. Im letzten Jahr wurde sie komplett saniert – die bestehenden 230 Sitzgelegenheiten wurden um 100 zusätzliche Plätze ergänzt.

«Neu gibt es auch drei Kassen statt nur einer. Dadurch geht das Bezahlen schneller», sagt ein Mitglied der Schülerorganisation. Anders sieht es bei den Mikrowellen aus, von diesen gibt es in den Augen der Schüler nicht genug. Im Hauptgebäude stehen sieben und im Atrium drei Geräte, doch bei rund 800 Schülern ist das zu wenig: «Es gibt ständig Stau.»

Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis der Mensa sei nicht zufriedenstellend: «Die Preise beim Schöpfen am Buffet sind zu hoch», sagt ein Schüler. 8.50 Franken für ein Menu seien angemessen – nur manchmal entspreche die Qualität nicht dem Preis. Ein weiterer Mensa-Benutzer ist mit dem Kaffee aus den Automaten unzufrieden: «Dieser sollte qualitativ hochwertiger und im Preis billiger sein.»

Zudem könnte das Snack-Angebot gesünder ausfallen, beispielsweise mit Darvida oder Nüssen, findet ein Schüler. Süsses wird aber trotzdem geschätzt: «In der grossen Pause serviert die Mensa warme Waffeln und Croissants. Das verschönert einem den Tag, vor allem dann, wenn man gerade einen Mathe-Test geschrieben hat.» Auch die neu eingeführte Pizza-Woche beurteilen die Kantischüler in Wohlen positiv.

Preis ist vertraglich festgelegt

Ursi Zweifel, Kommunikationsleiterin der Compass Group, nimmt Stellung zu den Rückmeldungen der Schüler. Sie hält fest, die Anzahl der Mikrowellen-Geräte werde durch die Schule bestimmt, nicht durch die Mensabetreiberin.

Auch die Kritik aus Schülerkreisen, die Menüpreise seien für die gebotene Qualität bisweilen zu hoch, kontert Zweifel: «Der Preis von 8.50 Franken ist vertraglich geregelt und basiert auf der Betriebsrechnung.» Zur Aussage eines Kantischülers, beim Schöpfen vom Buffet könne es schnell teuer werden, sagt sie: «Der Preis pro 100 Gramm vom Selbstwahl-Buffet liegt bei 2.60 Franken, auch dieser wird in Absprache mit der Schule festgelegt.»

Für den Preis und die Qualität des Kaffees ist in der Mensa der Kantonsschule Wohlen nicht die Compass-Group zuständig. «Die Automaten werden durch die Firma Vending betrieben», sagt Zweifel, «ein Kaffee kostet 1.50 Franken.» Verantwortlich ist die Mensabetreiberin hingegen, wenn es um Früchteangebot geht.

Dieses bestehe momentan aus Äpfeln, Birnen, Bananen, Orangen und Mandarinen, die Auswahl werde je nach Saison angepasst. Zweifel sagt weiter, in der Mensa würden diverse gesunde Snacks angeboten: «Ananas, Kiwi im Becher, Birchermüesli, Smoothies Frucht und Grün, Waldbeerenbecher und dunkle Brötli.»

Mensaleiterin nimmt Wünsche auf

Ursi Zweifel betont, die Wünsche der Gäste würden in den Betrieben der Compass Group stets aufgenommen. «Maya Rubino, die Betriebsverantwortliche der Mensa in Wohlen, ist vor Ort und nimmt Anregungen sehr gerne entgegen.» Schülerinnen und Schüler könnten sich jederzeit bei der Mensaleiterin melden. So sei die Pizzawoche in Wohlen auf Wunsch der Gäste wieder aufgenommen worden. «Die Nachfrage ist gross, die Pizzawoche bringt Abwechslung und ist bei den Gästen sehr beliebt», sagt die Sprecherin.

Die Betriebsverantwortliche sei natürlich auch offen für Kritik, Feedback und Anregungen, ergänzt Zweifel. «Zweimal im Jahr gibt es einen strukturierten Austausch mit der Mensakommission.» Diese setzt sich aus Vertretern der Schule – Prorektor, Lehrer und Schüler – und Vertretern der Compass Group/Scolarest zusammen. Seitens der Mensabetreiberin sind der Regionalleiter, der Betriebsgruppenleiter und Betriebsverantwortliche dabei.

Umfrage mit gutem Resultat

Waldemar Feller ist Konrektor der Kantonsschule Wohlen, in diesem Amt verantwortlich für die Mensa und er koordiniert die Kommunikation zwischen den Betreibern und den Schülern. «In der Mensakommission sind die Mitglieder des Schülerrates vertreten. Sie können Kritik und Wünsche äussern», sagt Feller.

Als weiteres Mittel der Qualitätskontrolle wurden die Gäste mit einem Fragebogen zur Leistung der Mensa befragt – bei der letzten Umfrage haben laut Feller 657 Personen teilgenommen. Dabei habe sich die Mehrheit der Schülerschaft und der Lehrpersonen zufrieden gezeigt mit dem Angebot.

Auch die Schüler in Wohlen schätzen die Möglichkeit, bei der Mensa ein Mitspracherecht zu haben: «Es ist erfreulich, dass die Anliegen der Schülerschaft ernst genommen werden und auch zu Veränderungen führen», schreibt einer von ihnen. So wurde beispielsweise auf Wunsch der Schüler ein fleischfreier Tag eingeführt und auf Fleisch aus dem Ausland wird auch grösstenteils verzichtet.