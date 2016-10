In freien Minuten versuchen die Bäcker, ihre Ideen umzusetzen und lassen nicht locker: «Wir feilen so lange an einem Rezept, bis wir damit zufrieden sind.»

Dennoch möchte Haas so wenig überschüssige Produkte wie möglich herstellen, um abends nicht grosse Mengen wegwerfen zu müssen. «Es ist nicht einfach, eine Balance zu finden, denn ich muss meinen Kunden gleichzeitig auch ein vielfältiges Angebot bieten können», erklärt Haas.

«Wir versuchen daher, die Regale am Morgen nicht zu füllen und unsere Produkte bei Bedarf nachzubacken. Wir arbeiten auch viel mit Nachmittags- und Feierabendbroten, denn das Gebäck sollte stets frisch sein.» Ihre Brote macht die Bäckerei absichtlich etwas kleiner, denn: «So ist es schneller aufgebraucht und meine Kunden müssen es nicht wegwerfen. Unser Ziel ist es, Brote zu backen, bei denen man reinbeisst und gleich das Ganze aufisst.»

Dennoch kann er Überschuss nicht vollkommen vermeiden. Doch einfach wegwerfen kommt für Haas nicht infrage. Ein Bauer holt die Waren ab, verarbeitet sie zu Schweinefutter oder nutzt sie für seine Biogas-Anlage, um Strom zu produzieren.

«Nicht weit von hier entfernt verhungern täglich Menschen und wir werfen gute Produkte einfach weg», erzählt Haas. «Natürlich, ganz verhindern kann man diese Verschwendung nicht, aber wir versuchen zumindest, sie so gut wie möglich zu minimieren.»