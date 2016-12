Täglich zeigt die az intern, welche Artikel des Vortages online am meisten gelesen wurden. Kürzlich tauchte in dieser Liste auf einmal ein Artikel auf, der vor drei Jahren publiziert worden ist: Die Geschichte über Vreni Hilfiker aus Bünzen, deren Chräbeli zum besten Freiämter Weihnachtsguetzli 2013 erkoren wurden.

Sie erklärte in dem Artikel auch, wie sie die Chräbeli so perfekt macht, denn Bäckermeister Markus Ruckli aus Sarmenstorf sagte damals dazu: «Das ist ein perfektes Guetzli.»

Was macht die Chräbeli-Fee heute? Backt sie noch ihre Siegerleckereien? Und weshalb ist der Artikel über sie auf einmal wieder so populär? Die az hat einen Besuch in ihrer Backstube gemacht und hatte Glück: Wir überraschten die 77-Jährige beim Auswallen ihres allerletzten Chräbeliteigs der Saison. Normalerweise backt sie fünf- bis sechsmal von Anfang Dezember bis etwa eine Woche vor Weihnachten. Zufällig waren es dieses Jahr sogar sieben Mal: gut 15 Kilo Weihnachtsguetzli.