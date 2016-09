Lorenz (Thomy Truttmann) ist Nachtwächter der Securitas, beginnt seine Arbeit, wenn andere zu Bett gehen, und zieht sich seinen Pyjama an, wenn die Kinder in die Schule müssen. So beginnt das Theaterstück «Nox» für Menschen ab acht Jahren.

Der Sternensaal in Wohlen war am Freitagmorgen voll besetzt mit Schülern, die alle gebannt auf das einfach gehaltene Bühnenbild schauten und darauf warteten, dass Lorenz hinter einer der grauen Wände hervorlugt. Sie lachten, wenn der Nachtwächter stolz davon erzählte, wie sehr ihm seine Taschenlampe bei der Arbeit hilft. Einmal trifft er auf seinem Rundgang durchs Industriegebiet einen orientierungslosen Asylbewerber mit Heimweh, der die Asylbaracke nicht mehr fand.

Ein anderes Mal ist Lorenz in einer alten Fabrik unterwegs und vernimmt ein klägliches Winseln aus einem Kellerloch. Darin sitzt ein verletzter Wolf des Calanda-Rudels, von Schüssen aus der Heimat vertrieben und in die Stadt geflüchtet. Eigentlich hat Lorenz ja Angst vor Hunden, aber er bringt es nicht übers Herz, das verletzte Tier seinem Schicksal zu überlassen.

Langsam entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden und Lorenz nennt den einsamen Wolf liebevoll Nox. Um das vertriebene Tier vor dem Abschuss zu bewahren, holt sich der Nachtwächter Unterstützung von der Studentin Linda. Eine spannende Geschichte beginnt und Thomy Truttmann führt das Publikum während einer Stunde mit viel Witz und Charme durch verschiedene Szenarien.

Mensch und Wolf auf der Flucht

Die Regie des Solostücks übernahm Adrian Meyer, ebenfalls Regisseur des Emmetfeld Freilicht-Theaters: «Wir hatten das Ziel, ein Solostück für Kinder zu erstellen und haben uns bei der Themensuche an aktuellen Geschehnissen orientiert», sagt Meyer. «Menschen sind auf der Flucht und in Not, gleichzeitig tauchen vermehrt Wölfe in der Schweiz auf und werden zum Abschuss freigegeben. Sie sind Einwanderer und teils unerwünscht.»

Meyer verdeutlicht, dass er das Schicksal von Menschen und Wölfen nicht vergleicht, aber doch einige Parallelen betreffend Ängsten und Emotionen vorhanden sind: «Im Zentrum steht aber der verirrte Wolf, mit dem sich die Kinder am besten identifizieren können», sagt der Regisseur.

Thomy Truttmann nimmt an, dass er «Nox» in den nächsten fünf bis zehn Jahren an Schulen in der Schweiz aufführen wird: «Das Thema wird nicht alt», begründet er. «Ausserdem ist das Bühnenbild sehr einfach zu transportieren, die Konstruktion der Wände ähnelt einer Handorgel.» «Auch für Erwachsene ist das Stück sehenswert», sagt Eva Keller, Präsidentin von Kultur im Sternensaal: «Es ist kontrovers und sorgt für Diskussionsstoff.»

«Nox» wurde als erstes Theaterstück der Saison aufgeführt und gibt den Startschuss für ein spannendes Theaterjahr: Margrit Konrad liest Mundartgeschichten, ein Stück übers Schweizersein wird aufgeführt und die Sängerin Sina stellt ihr neues Programm vor. Ausserdem feiert Kultur im Sternensaal nächstes Jahr das 30-Jahr-Jubiläum und plant ein spezielles Freilichttheaterstück.