Im Januar jährt sich der Todestag von Maria Sibylla Merian (1647–1717) zum 300. Mal. Sie gilt wegen ihrer genauen Beobachtungen und Darstellungen zur Metamorphose der Schmetterlinge als wichtige Wegbereiterin der modernen Insektenkunde. In Muri sind jetzt in der ersten Wechselausstellung unter dem Titel «Schmetterlinge und Leidenschaft – Maria Sibylla Merians Lebenswerk» vier bedeutende Werke von ihr zu sehen. Die Ausstellung führt das Publikum in die Welt dieser faszinierenden Frau ein, indem ihre familiäre Herkunft, ihre Raupen- und Schmetterlingsbücher und ihre abenteuerliche Forschungsreise nach Surinam zur Sprache kommen. Oder möchten Sie einmal Frau Merian beim Arbeiten über die Schultern schauen? Ein Werktisch erlaubt Einblicke in ihr Schaffen.

Drei Themenkreise

In der «Schatzkammer», der Dauerausstellung des Museums, erwarten die Besuchenden ebenfalls ausserordentliche Höhepunkte. Im Themenkreis «Körperbilder» wird das anatomische Bildwerk «De Humani Corporis Fabrica» von Andreas Vesalius in der gesuchten Zweitauflage von 1555 – bis heute das bekannteste medizinhistorische Werk aller Zeiten – gezeigt. Im Themenkreis «Naturwissen» ist eine vollständige und altkolorierte Ausgabe der äusserst seltenen Naturselbstdrucke des Johann Hieronymus Kniphof zu sehen. Und im Themenkreis «Medizinpraxis» wird das «Kreuterbuch» von Leonhart Fuchs in einer altkolorierten Erstausgabe aus dem Jahr 1543 als das weltweit bekannteste aller Kräuterbücher dem Betrachtenden näher gebracht. Ein Teil der Exponate liegt in Einzelvitrinen. Das Ausstellungskonzept kann beibehalten werden, auch wenn die meisten dieser Vitrinen von Zeit zu Zeit ihren Inhalt wechseln. Von ihrer Einmaligkeit sind neben seltenen Erstausgaben die Wiegendrucke «Ortus sanitatis» (1497) und «Incipit Herbarium» (1481) mit ihren einzigartigen Holzschnitten, eine handkolorierte Ausgabe des «Fasciculus medicinae» von 1513 und die in der Wechselausstellung gezeigten Merian-Bände zu erwähnen.

Die Ärztebibliothek um 1780 könnte in der Praxis eines gelehrten deutschsprachigen Medikus gestanden haben. Sie präsentiert gesammeltes Wissen von der Renaissance über den Barock bis ins Zeitalter der Aufklärung (1480– 1780). Anhand einzelner aufgeschlagener Bücher deutet sie die Vielfalt damaliger medizinischer Inhalte an.

Die Sammlung wird punktuell erweitert. Wie und in welche Richtung sich das Museum entwickeln wird, hängt einerseits von der Resonanz der Ausstellung sowie dem Interesse der Forschenden und andererseits vom Willen des Mäzens ab. Den baulichen Erweiterungen sind allerdings durch den historischen Ort enge Grenzen gesetzt.