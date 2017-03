Weitere Projekte sind bereits in Planung. So wird Final Story an der Greenfield Foundation Tour und am Openair Gränichen dabei sein. Ebenfalls dieses Jahr sei eine Neuerscheinung in Form eines Videos oder einer Single geplant. Das dritte Album wird jedoch erst nächstes Jahr veröffentlicht werden. Erste Lieder seien jedoch bereits geschrieben. Bleibt also noch genug Zeit, um Recreation ein paar mal abzuspielen.

CD-Taufe: Freitag, 17. März, 20 Uhr, Plattform Wohlen. Mehr Infos zur Band gibt es hier.