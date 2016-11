«Ich hätte gedacht, dass die neun Sektgläser reichen, die ich von zu Hause mitgebracht habe. Ich bin völlig überwältigt, dass so viele Leute zum Start der Renovationsarbeiten gekommen sind», freute sich Fabian Furter, Präsident des Vereins Schlössli.

Noch viel grösser war die Freude darüber, dass die Renovation des ältesten Gebäudes in Wohlen überhaupt zustande gekommen ist: Dies dank Beiträgen der Ortsbürgergemeinde (400 000 Franken), der Einwohnergemeinde (100 000 Franken), von Stiftungen, dem Heimatschutz und 155 Zusagen von Privaten und Firmen, die als Schlossdamen und Schlossherren je 1000 Franken beisteuern. Das Projekt kostet rund 900 000 Franken.

Zum Start der Bauarbeiten wurde feierlich eine Zeitkapsel mit verschiedenen Andenken gefüllt. Eine Ausgabe des Wohler Anzeigers, in dem das Baugesuch publiziert wurde, fand ebenso Platz wie eine aktuelle Ausgabe der az, der Baueingabeplan, der Finanzierungsschlüssel, der Kostenvoranschlag, eine Handvoll Münzen sowie ein Brief an die zukünftige Generation. «Ich hoffe, das Schlössli wird ein Ort der Begegnungen und von der Bevölkerung rege genutzt», sagte Furter.

Gebäude wird ausgehöhlt

Aus dem Schlössli soll ein offenes Kulturhaus werden. Der Verein Kultur im Sternensaal möchte es bereits im nächsten August benutzen. «Damit sind wir etwas unter Druck», gab Architekt Hans Furter zu.

«Es gibt eine grosse Unbekannte, und das ist die Temperatur – je nachdem, wie kalt der Winter wird, kommen wir schneller oder langsamer voran.» Zuerst werde das Dach entfernt und ein Betonkranz angebracht, der das Gebäude stabilisiert.