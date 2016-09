Diesen warmen Herbst möchte man am liebsten in der Natur verbringen. Was würde sich da besser eignen als ein Picknick? Auf der Decke liegen belegte Brote und Äpfel. Man hört das Zirpen der Grillen und das Zwitschern der Vögel.

Doch etwas fehlt. Wo bleibt das Summen der Bienen? Theodor Meyer, Präsident der Sektion Oberfreiamt des Aargauer Bienenzüchter-Verbands, hat eine Erklärung dafür: «Die Honigbienen finden diesen Sommer kaum etwas zu fressen, daher bleiben sie zu Hause. Unter uns Imkern nennen wir sie daher Stubenhockerbienen.»

Doch ohne die fleissigen Insekten gibt es keinen Honig: «Dieses Jahr haben wir in der gesamten Schweiz wenig Sommerhonig. Dennoch gibt es zwischen den Regionen grosse Unterschiede.» Inwiefern ist das Freiamt vom Honigmangel betroffen?

Mensch ist auch schuld

Wie viel Sommerhonig (Waldhonig) geerntet wird, ist von Region zu Region unterschiedlich. Schuld daran sind Baumläuse. Sie setzen sich an Bäumen fest, stechen deren Leitungsbahnen an und saugen die für sie lebenswichtigen Stoffe heraus. Dabei scheiden sie Honigtau aus, den die Bienen fressen und zur Honigproduktion verwenden.

Durch die vielen und starken Regenfälle im Frühsommer wurden die Parasiten jedoch von den Bäumen heruntergespült, zudem setzte ihnen das kalte Klima zu. Doch nicht nur das schlechte Wetter ist verantwortlich für den wenigen Honigtau und die damit verbundene geringe Menge Sommerhonig.

Laut Bienenberaterin und Imkerin Elisabeth Guggisberg aus Bremgarten trägt auch der Mensch einen Teil der Schuld. Denn die Baumläuse bevorzugen vor allem Weiss- und Rottannen. Viele dieser Nadelbäume, die in der Region um Bremgarten häufig am Reussufer vorkommen, seien laut der Imkerin gefällt worden, da sie nicht zu den einheimischen Arten gehören. Der Verantwortliche der Stadtverwaltung Bremgarten war für weitere Auskünfte nicht erreichbar.

Bienen finden kein Futter

«Dieses Jahr konnte ich bloss zehn Prozent des sonst üblichen Honigertrags ernten», erzählt die Bremgarterin. «Die Bienen finden keinen Honigtau. Ich musste ihnen früher als üblich Zuckerwasser geben, da sie ansonsten verhungert wären.» Das flüssige Gold legen die Bienen eigentlich als Wintervorrat an.

Bei der Produktion wird zuerst die Brut gefüttert, der überschüssige Honig wird aufgestapelt. Diesen nehmen die Imker und ersetzen ihn durch Zuckerwasser. Damit tun sie den Bienen laut Guggisberg einen grossen Gefallen, denn das Ersatzprodukt können sie leichter verdauen, was ihnen die Winterstarre erleichtert.

Bei Honig unterscheidet man zwischen zwei Sorten: Frühlings- und Sommerhonig. Ersterer wird aus Blüten hergestellt, weshalb er auch Blütenhonig genannt wird. Sommerhonig hingegen wird aus Honigtau, den man ausschliesslich im Wald findet, gemacht. Daher wird er auch Waldhonig genannt.

Laut Sektionspräsident Meyer ist die Menge des Frühlingshonigs dieses Jahr sehr üppig ausgefallen. Der Frühling war sehr mild und bildete somit ideale Voraussetzungen für Pflanzen. «Der Raps beispielsweise blühte dieses Jahr schon sehr früh: Dies hat zur Folge, dass es aus den blühenden Pflanzen viel Blütenhonig gab. Normalerweise gibt es im Frühling viele Schlechtwetterperioden. Dieses Jahr konnten die Bienen den Rapsnektar schon vorher ernten.» Auch Bäume blühten dieses Jahr früher als üblich. «Leider genau zur Schlechtwetterzeit. Diese machte es den Bienen besonders schwer, Honigtau zu finden und in ihren Stock zu transportieren.»