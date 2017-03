Die erste Lektion der Projektwoche «Detektivbüro Spürnase» begann mit einem Theaterstück über einen überarbeiteten Detektiv: Ermittler Haas hat viel zu tun. Kaum kam er gestern Morgen an seinen Arbeitsplatz, klingelte bereits das Telefon. Frau Kochs heissgeliebte Ledertasche wurde geklaut. Und noch einen viel schlimmeren Verlust erlitt eine alte Dame, die kurz darauf in das Büro humpelte und weinend erklärte, dass ihr kleiner Hund «Mopsli» verschwunden sei.

Er hätte grosse Augen, Stehohren und eine schwarze Nase. Natürlich nahm Haas den Fall an. Doch weil er so viel zu tun hatte, holte er sich Hilfe bei den Primarlehrerinnen Gaby Sorg und Marianne Scheller. Diese versicherten Haas ihre Unterstützung, momentan sei Projektwoche an der Schule Waltenschwil und die Kinder könnten sofort ihre Detektivausbildung beginnen.

Aufregender als Schulalltag

«Jeder Tag beginnt mit einer Geschichte über Detektiv Haas», erklärt Gaby Sorg. «Und die Kinder helfen ihm dann, den kleinen Hund Mopsli zu finden.» Bevor die Kindergartenkinder und Primarschüler jedoch draussen im Wald und in der Umgebung von Waltenschwil nach Spuren suchen dürfen, müssen sie ein Detektiv-Training absolvieren. Zuerst üben sie den Umgang mit der Lupe: «Im ganzen Schulhaus sind Karten versteckt, auf denen in ganz kleiner Schrift euer Name steht», erklärt Marianne Scheller, die meistens im Kindergarten unterrichtet. «Ihr müsst euren Namen mit der Lupe finden.» Eingeteilt in Gruppen, rennen die Kinder durch die Schule, schauen unter jeden Tisch und Blumentopf auf der Suche nach ihrem Namen.